Oggi davanti al Gip l'uomo americano arrestato a Birgi

di: Redazione - del 2021-05-03

Venerdì scorso, presso l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, era stato tratto in arresto Joseph Patrick Horan. Tra i bagagli dell’uomo, risultato essere il titolare al 51% della società agricola “Pure Earth Sicily srl”, con sede a Santa Ninfa e arrivato con un jet privato da Valdice (Florida), erano stati trovati armi e droga.

In particolare, i funzionari della dogana avevano trovato due pistole, diverse munizioni, una carabina ad aria compressa con potenza superiore a quella consentita in Italia per la libera vendita, due archi con relative frecce, diverse buste di marijuana, funghi allucinogeni e compresse di prodotti anfetaminici. Il tutto è stato sequestrato.

Non è la prima volta che l’uomo atterra a Birgi, per far visita a conoscenti residenti nel Belice, ma questa volta ha spiegato ai militari di essere in Italia per sottoporsi ad un intervento chirurgico a Palermo.

Al momento Horan si trova presso il carcere Pietro Cerulli, in attesa che il Gip stamane convalidi o meno il provvedimento di restrizione.