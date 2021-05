Nuova disciplina del traffico in via Vittorio Emanuele. Ecco cosa cambia

del 2021-05-04

Il Comune di Castelvetrano informa la cittadinanza, con apposita ordinanza, della nuova disciplina della circolazione stradale nella via Vittorio Emanuele.

Verrà istituita la sosta regolamentata a titolo gratuito ed a tempo limitato (disco orario), senza custodia del veicolo, nell’arco temporale compreso tra le ore 09.00 – 13.00 e tra le ore 16.00 – 20.00 delle giornate feriali avente la durata massima di 60 minuti.

Anche 2 stalli di sosta di tipo generico riservati alla sosta dei veicoli a servizio di persona invalida, munita del prescritto contrassegno di cui, in corrispondenza del civico 37 e del civico 117.

Previsti nella via Vittorio Emanuele 2 stalli di sosta riservati alle operazioni di carico e scarico merci, di fronte l’Ufficio Postale centrale ed in corrispondenza del civico 35 limitatamente alla fascia oraria 09.00 – 12 e 15.00 – 17.00 delle giornate feriali avente la durata massima di 60 minuti per ciascuna operazione di carico/scarico merci.

Uno stallo di sosta previsto anche in corrispondenza del civico 35, a servizio degli utenti della farmacia per l’acquisto di farmaci salvavita, avente la durata massima di 15 minuti ed obbligo di esposizione del disco orari