CVetrano, volontari proseguono la loro attività per rendere più pulita e bella la nostra città

del 2021-05-04

Nei giorni scorsi i volontari del gruppo di #iofaccioladifferenza hanno continuato la loro attività per rendere più pulita, bella e colorata la nostra città. Sono stati posizionati altri vasi pieni di fiori in via Mannone ed è stata pulita nuovamente piazza Matteotti.

Grazie alla Sager Ecoburgos sono state poi ripuliti diversi angoli della città dove sono state posizionate alcune pedane colorate.