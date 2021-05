La storia della neonata Jennifer. La mamma ha rischiato di partorire in auto a CVetrano. Il nonno: “Grazie a chi ci ha aiutato. La Politica faccia sul serio”

di: Redazione - del 2021-05-05

Vi abbiamo raccontato della nascita di una bambina, che è stata chiamata Jennifer, avvenuta stamane all’ospedale di Castelvetrano che al momento si trova sprovvisto di un Punto Nascite. Il nostro Direttore ha incontrato i familiari della bambina. Questa la dichiarazione del nonno:

“Verso le 4 del mattino mia figlia si è sentita male, ma il parto era previsto per metà maggio, preoccupati siamo andati al Pronto Soccorso. Ci hanno detto che mia figlia doveva partorire, ma non avremmo fatto in tempo ad arrivare a Mazara. Allora sono stati chiamati dei volontari, che ringrazio di cuore. È una vergogna aver chiuso questo reparto. L’ospedale di Mazara dista 22 chilometri, mia figlia ha corso il rischio di partorire in macchina.”

Poi conclude, insieme alla zia e al padre della bambina: ”Mi rivolgo ai politici, non è più possibile questa situazione. Ci devono essere i fatti, le parole volano”.