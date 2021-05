Salemi, una nuova vittima. Venuti: "Non possiamo permetterci di sottovalutare il virus"

del 2021-05-05

In merito ai casi di Covid-19, arrivano le parole del primo cittadino di Salemi Domenico Venuti: ”La nostra comunità deve registrare purtroppo la perdita di una vita umana. Una signora, che era ricoverata in terapia intensiva, non ce l'ha fatta. Esprimo vicinanza alla famiglia da parte mia, dell'Amministrazione e di tutta la città di Salemi.

Questo nuovo evento tragico deve indurci a riflettere su un aspetto fondamentale: il virus è tutt'altro che alle spalle e non possiamo permetterci sottovalutazioni perché questo comporta il rischio di ulteriori perdite di vite umane.

Invito quindi, ancora una volta, a mantenere alta la guardia e ad assumere comportamenti adeguati al rischio che stiamo correndo. Ricordo che negli ultimi giorni abbiamo assistito a un aumento dei contagi: non dobbiamo lasciare spazio al virus perché non possiamo permetterci il rischio di essere risucchiati in una situazione di pericolo”