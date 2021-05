Girare l’Italia seduti sul divano

di: Francesco Accardi - del 2021-05-06

Senza troppi giri di parole, siamo tutti un po' pigri e, per quanto sicuramente viaggiare e vivere la vita fuori casa sia splendido, spesso ci piace rimanere comodamente sdraiati sul nostro bel divano. Ormai guardare la televisione è solo una delle tante cose che si possono fare stando fermi, e anche leggere un libro sta passando quasi in secondo piano: armati di telefono possiamo scrivere con amici lontani, controllare la borsa, o, perché no, girare l'Italia.

Viaggiare attraverso la realtà virtuale

Negli ultimi anni c’è stato uno sviluppo incredibile nell’uso di smartphone e tablet per fare di tutto, lo abbiamo detto, ma c’è tutta una nuova tipologia di applicazioni che ci permette di viaggiare non solo con la fantasia, ma grazie alle potenzialità della realtà virtuale è anche possibile immergersi appieno nei luoghi che si visitano virtualmente. Le possibilità sono infinite e tra le più famose per spostarsi, con gli occhi quanto meno, lungo la penisola ne vogliamo proporre alcune.

Italia VR – Virtual Reality

È un’app creata direttamente dall’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) ed è capace di accompagnare in un viaggio lungo tutto lo stivale alla scoperta del patrimonio tricolore. Non solo quindi arte e cultura, ma anche storia, gastronomia e tutto ciò che da sempre affascina turisti da ogni parte del mondo, senza lesinare sui numerosissimi siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

Trentino VR– Virtual Reality

Con un po’ di concentrazione potreste davvero sentirvi abbracciati dalle montagne e dalle valli del Trentino: passeggiare tra i vigneti, scalare le Dolomiti o rilassarsi nelle terme. Con Trentino VR questo diventa (quasi) realtà, per staccare la spina senza staccarsi dalla sedia.

Google Arte e Cultura

Chiaramente non è esclusiva per l’Italia, ma ci permette di visitare a tutto tondo i luoghi più belli ed incantevoli: passeggiare per San Marco, aggirare la Torre di Pisa o perdersi nei tortuosi di vicoli del centro di Genova diventano attività accessibili senza ore di treno.

L’arte in tasca

Negli anni si sono sviluppate tantissime iniziative per accompagnare turisti e visitatori in località che non conoscono, per spiegare ed aiutare nell'immersione del luogo, come nel caso dei tanti progetti che il FAI organizza per le scuole o per aprire luoghi e ville di importanza nazionale.

Gallerie degli Uffizi

Uno dei più famosi musei italiani nel mondo, la Galleria degli Uffizi di Firenze offre già da tempo un’applicazione per visitare i suoi corridoi comodamente da casa. Immagini, audio, mappe interattive e addirittura un’audioguida per accompagnare nella visita, è un’app davvero completa che si concentra su 40 delle più belle opere che sono ospitate nella Galleria stessa, con dettagli che, dal vivo, è difficile cogliere.

Musei Vaticani L’app pensata per i Musei Vaticani si basa sulle esperienze ed i commenti dei visitatori ed è quindi un vero e proprio pacchetto pensato per regalare un’esperienza immersiva ed interessante. Disponibile anche senza connessione, permette di vivere tutta l’offerta dell’istituzione, cominciando da un’introduzione, dalla storia, ed arrivando alla Libreria Vaticana, la Basilica di San Pietro e tutto quello che di più bello e utile un’applicazione di questo tipo può proporre.

Comodità e utilità

Insomma, la cosa bella è che pur non avendo modo, o voglia, di uscire di casa, al giorno d’oggi è possibile passeggiare virtualmente quasi dappertutto, senza perdersi il fascino di luoghi all’aperto ma anche gallerie e musei di tutto rispetto. Basta avere un dispositivo mobile e scaricare l’applicazione che ci interessa per essere catapultati in luoghi che non abbiamo mai visitato o che vorremmo rivisitare. Alcune di queste app addirittura offrono la possibilità di conoscere certi aspetti dell’opera o della località in maniera ancor più approfondita, dandole tutto un altro valore.