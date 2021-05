"Ciao Nino, persona perbene e amico di una vita... Ci mancherai"

del 2021-05-05

Si è spento ieri Nino Corleo, fondatore di Radio Liberty e persona stimata e amata da tutti. In tanti lo ricordano con affetto. Tra questi il Prof. Ignazio Maria Francesco Graziano che lo ha voluto ricordare così.

Arrivederci Nino. Interprete, oltre che del mio personale stato d’animo, dei sentimenti degli amici, dei conoscenti e di tutti quelli che si sono cibati, per anni delle sue accattivanti trasmissioni, esprimo i sensi del piu’ vivo cordoglio e della più profonda solidarietà all’affranta moglie, ai figli e ai parenti tutti e rivolgo l’estremo saluto al caro, carissimo Nino, che ci ha lasciati chiedo venia se il mio discorso sarà disperso e frammentario, e, più che un elogio dell’amatissimo estinto, un tentativo di dire ciò che sento nel cuore e che, credo, sentiamo tutti.

Ma ci sono impressioni, sentimenti che non si possono esprimere mentre si vivono, bisognerebbe avere avuto il tempo di capirli, di vederli, da lontano, nel ricordo, per trovare le parole per dirli, per comunicarli agli altri. e, forse, queste parole non si troveranno mai, e quelle che ci verranno alle labbra suoneranno al cuore, che pur le detta, piccole e meschine.

Il grido, forse, il pianto senza freno sono, l’unica via che l’angoscia può trovare per non impetrare dentro; o, forse, il silenzio che si popola di immagini e di memorie struggenti. Mi trovo in questa disagguaglianza, in questo stato d’animo da qualche minuto, da quando mi è giunta la tristissima nuova.

Non penso che mi abituerò mai all’idea di dover vedere Nino solo nel ricordo, che non vedrò più i suoi occhi pieni di intensità per quelli che amava veramente, che non ascolterò più la sua voce, sempre segnata dell’interna stampa e che non potrò chiedere notizie di lui.

Non mi resta e non ci resta, a noi tutti, che cercare di fissare nella memoria la sua immagine serena, i suoi occhi limpidi, di far rivivere nel nostro perenne ricordo questo meraviglioso fratello e il suo rasserenante sorriso.

Dico a tutti quelli che lo hanno amato e stimato che mi avranno compagno nell’unica cosa che si può fare ormai per chi ci ha lasciato: farlo rivivere nel nostro affetto, nel nostro struggente ricordo!!! E come potremmo dimenticarti, Nino caro, come potrebbe svanire dalla nostra comune memoria il tuo volto di uomo perbene e fiducioso, nel quale erano i tratti di quell’uomo serio, onesto, buono che hai sempre dimostrato di essere e come potrebbero dimenticarti i tuoi fedeli ascoltatori, per i quali eri, per tutti, un autentico compagno di vita e di musica della vita?

Noi ti ridaremo nei nostri cuori, nella nostra memoria la vita che il destino ti ha tolto!!! Ma una grande certezza mi pervade, che i nostri cari defunti non sono degli assenti ma invisibili, e tengono i loro occhi pieni di luce sui nostri pieni di lacrime.

Arrivederci nino !!!

Prof. Ignazio Maria Francesco Graziano