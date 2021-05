Un parto all’Ospedale di CVetrano senza Punto Nascita e grazie a volontari e Medici. Storia a lieto fine e amarezza per il depotenziamento

di: Redazione - del 2021-05-05

Una mamma G. L., alle 6 di stamane, ha partorito in tutta emergenza all'ospedale di Castelvetrano. La signora è andata in travaglio e ha fatto in tempo ad arrivare al Pronto Soccorso dove i medici di turno l'hanno portata al punto nascita, che di fatto non esiste più.

Lì, il Primario ha dovuto chiamare dei volontari per far nascere la bambina che per fortuna sta bene come la mamma, ma il rischio di partorire in autostrada per arrivare a Mazara sarebbe stato molto grave.

Grande professionalità dei medici per garantire la mamma e la bambina e questo dimostra l'assoluta necessità di riaprire subito il punto di neonatologia.