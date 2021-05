di: Redazione - del 2021-05-06

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, il quale si rivolge alla Redazione per segnalare una copiosa perdita d'acqua sulla sp. 81, strada per Triscina, a km. 1 dall'incrocio con la via Vito Lipari, sopraelevata per Campobello di Mazara.

Si invita che di dovere a risolvere la situazione al più presto.