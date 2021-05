Una passeggiata tra laghetti, ruderi e nidi di cicogne tra Delia e i ruderi in zona Berlingeri

di: Salvatore Di Chiara - del 2021-05-07

La conoscenza del territorio implica dovuta attenzione e grande capacità visiva. Esso racchiude magnificenze di qualsiasi natura, dettata da un passaggio storico-sociale d'importanza collettiva ed allo stesso tempo, merita un'analisi concettuale approfondita ed estesa a tutti.

Uscendo leggermente dal comprensorio di Delia (ex priorato omonimo), riusciamo a ritagliarci un aspetto di rara bellezza naturalistica ed aggancia aspetti storici valevoli ed intensi. Lungo il percorso verso la zona costiera, alcuni ruderi abbandonati (territorio di Berlingeri) destano particolare attenzione.

Essi rientravano in un percorso iniziato nel periodo fascista, con la riforma generale dell'agricoltura siciliana. Con la legge 2 gennaio 1940, n. 1, intitolata colonizzazione del latifondo siciliano, venne istituito l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di assistere, tecnicamente e finanziariamente, i proprietari nell'opera di trasformazione del sistema agricolo produttivo e di procedere direttamente alla colonizzazione delle terre delle quali l'ente acquistasse la proprietà o il temporaneo possesso.

Nell'ambito del grande disegno di perseguimento della formazione di poderi autosufficienti, dotati di case coloniche, si inseriva anche quello della costruzione di borghi rurali che potessero attirare famiglie di contadini.

I borghi rurali erano concepiti come dei piccoli villaggi in una versione architettonica moderna, dotati dei principali servizi (scuola, chiesa, ufficio postale, bevai, stazione dei carabinieri, locali per le opere della G.I.L., dell'opera nazionale dopolavoro, ecc.). Tutto sommato, introducevano nel latifondo e nel tipico panorama siciliano in cui le case erano sempre quelle classiche ad un piano, con due spioventi coperti da tegole di creta.

Elementi di evidente modernità ed indizi di progresso tecnico, in modo da rendere competitiva la vita nelle campagne rispetto a quella dei vecchi paesi, dove prevalentemente hanno sempre preferito abitare i contadini siciliani.

Questi ruderi son collegati tra di essi da alcune strade ed evidenziano ampiamente quello che il progetto volesse concretamente realizzare. La presenza di alcune fontane del periodo, legittimano un intenso decoro innovativo. La vicinanza al fiume Arena, poteva ampiamente descrivere e radicare le basi per uno sviluppo crescente di quel territorio malsano.

Purtroppo, negli anni successivi avvenne l'abbandono precoce del luogo e nel tempo, ha assunto un pittoresco ambiente sospeso nei ricordi del passato. Immersi dalla presenza costante di questi ruderi (alcuni crollati nel tempo), si apre uno scenario gioioso, ove è impossibile non staccarsi gli occhi dalla sua immensa e portentosa visione di fronte all'insospettabile curiosità del visitatore affascinato.

Su un alto traliccio, un immenso nido di cicogne bianche gregarie e coloniali riesce ad attirare improvvisamente il respiro affannoso di fronte a cotanta bellezza faunistica.

Il periodo compreso tra (marzo-aprile) è quello in cui la cicogna depone 5-6 uova covate per 32 giorni da entrambi. Essendo monogami, la coppia vivrà tutta la vita insieme ( l'essere umano dovrebbe imparare). Poi, dopo 85 giorni dalla schiusa, i piccoli potranno iniziare la migrazione.

In Italia son presenti circa 300 coppie di cicogne ed in Sicilia, prima del ritorno nel 1992, una lunga assenza pari a 500 anni aveva contrassegnato la mancanza di questo volatile. Nelle zone occidentali della nostra regione, oltre al nido citato, son presenti alcuni nidi presso il lago Arancio.

Il rapporto tra esseri umani e le cicogne, ha evidenziato l'intensa comunicazione con la natura. In passato, i contadini fissavano una ruota di carro ad un palo per formare una piattaforma su cui le cicogne potessero fare il nido tranquillamente e nelle case in cui era appena nato un bambino, veniva acceso il fuoco nonostante fosse già primavera, per tenere il piccolo più al caldo. Il comignolo caldo attirava le cicogne, che dunque sceglievano proprio quella casa per fare il nido.

Grazie all'associazione nazionale LIPU, le cicogne hanno avuto terreno fertile per nidificare nel nostro territorio e finalmente, l'Italia ha avuto un ripopolamento di questo fantastico esemplare. All'interno di questo territorio nascosto e misteriosamente poco battuto, una serie di laghetti formatosi nel tempo, danno quella sensazione di profonda e stretta relazione con la fauna presente, ritagliandosi uno spazio necessario perfetto.

Lontano dall'assillante e rigida quotidianità, strade desolate dal passaggio solitario di pochi mezzi agricoli e la straordinaria visione di boschetti,vigneti , uliveti e distese di grano, provocano un forte smarrimento momentaneo. Una visita particolare e di gratitudine, alla scoperta di uno scenario fantastico nel suo lento ed impegnativo percorso storico.

Il territorio di Berlingeri caratterizza con affannosa stabilità, un momento sociale di mancato cambiamento,non dimenticando le successive conseguenze storiche e vicende legate al post guerra mondiale. Tal disegno ambientale è stato vivacizzato dal sorprendente arrivo delle cicogne che, destano stupore ed ammirazione comune.

L'idillio tra uomo ed ambiente non disperda le feroci lotte giornaliere, creando un forte binomio ed un muro invalicabile contro la superficialità attuale.

L’opera fotografica dello storico Napoli, è fonte continua di grande spessore ed apprendimento conoscitivo. Un ringraziamento caloroso per alcune perle interessanti.