Comitato Orgoglio non si arrende, nuovo sit-in per l'ospedale di CVetrano

del 2021-05-06

In foto: L'ospedale di Castelvetrano (ph. blogsicilia.it)

Sabato mattina alle ore 9 nuovo sit- in sotto l’Ospedale per manifestare ancora una volta lo sdegno per quanto, in barba ad ogni assicurazione che le istituzioni locali hanno ricevuto, sta accadendo con il trasferimento di attrezzature e soprattutto l’assenza di ogni interlocuzione da parte dell’ASP rispetto alle proposte che abbiano formulato e agli impegni assunti.

“Cerchiamo - dichiarano dal Comitato Orgoglio - di mobilitarci e di mobilitare in questa estrema azione a difesa della sanità belicina”.