CVetrano, sosta con disco orario via Vittorio Emanuele. Prossimamente il ritorno alle strisce blu

2021-05-09

In attesa che venga esternalizzato il servizio di sosta a pagamento, dopo che sarà approvato e pubblicato il bando, continua la sosta libera nel corso principale della città ma limitato da oggi ad una sola ora.

Il servizio senza custodia funzionerà nell’arco temporale compreso tra le ore 9,00-13,00 e tra le 16,00-20,00 delle giornate feriali.

Bisognerà fare attenzione all’uso del disco orario e tutto ciò per scoraggiare, chi, come qualche lavoratore della via Vittorio Emanuele, lascia per tutta la giornata lavorativa la propria auto parcheggiata.

Chi in futuro andrà a gestire le soste a pagamento dovrà garantire anche la fruizione del parcheggio comunale di via Marconi per ora chiuso, l’ex Arena delle rose.

L’assessore alla Polizia municipale Manuela Cappadonna sui parcheggi a pagamento precisa: “Sono tre le finalità di interesse pubblico che guidano la scelta di istituire parcheggi a pagamento che si individuano: la necessità di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di soddisfare le esigenze di sosta di un alto numero di utenti; il migliorare l'ordine e la disciplina della circolazione snellendo il traffico soprattutto in determinati periodi dell’ anno ed in determinate zone e ridurre il fenomeno della sosta vietata, causa di notevoli disagi alla circolazione.

E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere per l'indizione di una gara pubblica per l'affidamento del servizio di gestione integrata della sosta a pagamento dei veicoli senza custodia sulle aree di proprietà del Comune a ciò destinate e delle attività connesse e complementari sul territorio comunale di Castelvetrano durante tutto l'anno e sulla zona marina durante il periodo estivo.

Il servizio verrà affidato ad una ditta esterna, dopo che verrà reso pubblico il bando che sarà redatto dalla Polizia municipale.

Il controllo dell'occupazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli a pagamento e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta, in caso di omesso pagamento del titolo di sosta o di relativo mancato rinnovo, verrà eseguito mediante impiego di Ausiliari della sosta.

”Si dovranno realizzare - conclude l’assessore -un numero di posti di sosta riservati alle persone con disabilità, stalli rosa vicino alle attività commerciali per bambini, farmacie, pediatri. Prevediamo la possibilità di sottoscrivere appositi abbonamenti per i cittadini residenti e per attività commerciali/artigianali, studi professionali, banche, con sede nelle vie soggette a parcheggio a pagamento”.