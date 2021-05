Da Partanna a Dubai. Quando l'olio è tradizione e sguardo al futuro tra speranza e spirito imprenditoriale. Storia di Mirko Caracci

di: Francesca Caprarotta - del 2021-05-10

Olio, vino, albicocche e avocado al top. Non si smentisce mai il territorio belìcino. Tutto ciò che viene fuori dalla nostra terra incassa riconoscimenti prestigiosi, come nel caso dell’olio prodotto dell’azienda agricola del partannese Mirko Caracci, che si è aggiudicato una delle medaglie d’oro della Dubai Olive Oil Competition Early Harvest 2021, a cui hanno partecipato 287 produttori da 17 nazioni diverse. Il 29enne Mirko è un enologo e agronomo, che ha preso in mano l’azienda di famiglia “Tenute Caracci”, giunta alla sua quarta generazione, che si estende per circa 30 ettari.

Eppure, l’agricoltura sembra essere stata dimenticata dalle nuove generazioni.

“Sono sicuro che se i frutti della nostra terra venissero pagati in maniera corretta dal mercato, piuttosto che fare la lotta al prezzo con prodotti importati allora i giovani, - ha dichiarato Mirko ai nostri microfoni - avrebbero la motivazione giusta per affrontare questo tipo di lavoro.”

E ancora: “La Sicilia come terra ha tanto da dare: paesaggi mozzafiato, una cultura inimitabile, apprezzata da tutti gli italiani e non solo; peccato per la classe politica in generale, che non riesce a farla emergere dai pregiudizi e dai luoghi comuni.”

La redazione di Castelvetranonews, da sempre attenta alle eccellenze di questo territorio, ha raggiunto Mirko Caracci per scoprire qualche dettaglio in più e capire cosa dovrebbe cambiare, affinchè tanti altri giovani si potessero dedicare ad un settore un tempo fiorente e predominante.

Quale prestigioso premio si è aggiudicato l’olio di tua produzione?

“Il nostro Olio Extravergine di Oliva ha conquistato vari premi, sia a livello locale che anche premi internazionali; gli ultimi arrivati sono state le medaglie: ovvero medaglia d’oro al concorso internazionale di Dubai 2021, Medaglia d’oro al concorso internazionale di New York 2020 e Medaglia d’argento al concorso internazionale di Paestum (Calabria). Adesso siamo in attesa del risultato del concorso di Monte Carlo e di New York 2021, Sperando di poter arricchire ancora di più in nostro medagliere.”

Quali emozioni e sensazioni hai provato come giovane e come imprenditore di questa terra, al sapere di essere stato premiato tra 287 produttori di 17 nazioni diverse?

“Le emozioni e le sensazioni sono indescrivibili: stupore all’inizio, emozione poi, ma alla fine questi premi mi hanno confermato la fiducia in me stesso, in quanto i sacrifici fatti durante gli studi universitari sono stati ripagati dall’ottimo prodotto creato, confermato anche dai premi ricevuti.”

Come mai hai deciso di puntare il tuo futuro sull’agricoltura, e in Sicilia?

“La nostra azienda è tramandata da generazioni, ha iniziato mio nonno, poi è passata a papà e adesso il conduttore sono io. Sin da piccolo, andavo con papà in mezzo ai campi per giocare, divertirmi ed aiutare, quindi sono proprio cresciuto e ho sempre avuto una passione per questo lavoro, e chi lavora con passione si diverte e non gli pesa per nulla.

Avendo studiato al Nord Italia, avendo fatto tantissime esperienze in Italia e all’estero, sempre più persone riconoscono la Sicilia come luogo meraviglioso, ma che non è ancora all’altezza dello sviluppo economico mondiale.”

Nel tuo futuro, hai sempre pensato di prendere in mano le redini dell’azienda di famiglia?

“Nel mio futuro, ho sempre pensato di essere io il conduttore dell’azienda. Non mi vedo ancora come figura principale perché ho tanto da imparare da mio padre, ma sicuramente sarò io a dovermi “sbracciare” innovando e facendo crescere ancora di più l’attività aziendale.

Anche se il mio obiettivo per ora, è far conoscere i prodotti delle nostre Tenute anche fuori dall’Italia.”

Hai ripreso le tradizioni agricole del passato, dandone un’immagine nuova o hai apportato tecniche innovative in discontinuità con la tradizione?

“A questa domanda rispondo con entrambi: ho ripreso delle tecniche che adoperava mio nonno in azienda, in quanto erano molto corrette e rispettose dell’ambiente, ma non ho potuto far altro che portare anche altre tecnologie innovative per gestire meglio il carico di lavoro, la sicurezza degli operatori e non da meno il rispetto della natura, che si pone al primo posto come obiettivo personale.

La tradizione con la tecnologia devono lavorare di pari passo, secondo me, per apportare benefici e sicurezza.”

Oltre alla produzione olearia, apprendiamo che offrite sul mercato anche vino, albicocche e avocado. L’avocado, di certo, non è una coltura nostrana. Come mai hai scelto di puntare su questo prodotto?

“L’avocado o i frutti tropicali sono un’innovazione giunta in Sicilia già un decennio fa o poco più, è una pianta che, con i cambiamenti climatici, si adatta molto bene in Sicilia, certo, non dappertutto e non in qualsiasi zona, ma tramite uno studio attento abbiamo individuato anche a Partanna (a 300 m di altezza) una zona dove si esprime al massimo, regalando degli avocadi ricchi di aromi, profumi ed una cremosità unica.

È stata una vera e propria sfida in quanto siamo i primi in zona e gli unici a questa altitudine, ma le sfide non ci fanno paura anzi, portare innovazioni ci motiva e spinge a lavorare di più. E non da meno il mercato oggi ci sta dando ragione, è un frutto molto in voga per ora, dagli aspetti nutrizionali unici.”

Cosa ti senti di dire ai giovani dell’hinterland belicino, con una tradizione familiare nell’agricoltura, e possedimenti terrieri, che molto spesso scelgono una strada diversa e abbandonano la nostra terra, per paure, scarsa fiducia nel settore economico e nel territorio?

“Purtroppo a questa domanda non è semplice rispondere; tutti noi puntiamo ad una stabilità economica che soddisfi le nostre esigenze e le nostre ambizioni, lavorare nei campi a volte sembra umiliante proprio perché la redditività è bassa, a volte anche troppo bassa.

Quale altro lavoro ti dà il contatto con l’ambiente e la natura come l’agricoltura, rispettando l’ambiente e gli animali che la popolano, non avendo lo stress della frenesia che c’è in città? Nessuno, non esiste. Eppure i giovani preferiscono emigrare per cercare proprio una posizione economica soddisfacente.

Se non fosse per il PSR (programma di sviluppo rurale), il ricambio generazionale in questo settore sarebbe pari a zero.”

La redazione di Castelvetranonews ringrazia Mirko Caracci per la disponibilità.