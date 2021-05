“Terzo piano dell’Ospedale svuotato in fretta e furia. Non crediamo sia situazione temporanea”. Nuovo sit-in di protesta stamane

di: Redazione - del 2021-05-08

Questa mattina il comitato Orgoglio Castelvetranese ha organizzato un sit-in di protesta contro il declassamento dell’ospedale. Le telecamere di Castelvetranonews hanno seguito in diretta la manifestazione.

Questa la dichiarazione del prof. Calcara, Presidente del Comitato Orgoglio Castelvetranese: “Il terzo piano della struttura è stato svuotato e trasferito in fretta e furia. Non si può dire che una situazione provvisoria passi attraverso il trasferimento delle attrezzature. Noi non abbiamo nulla contro l’ospedale di Mazara, ma non c’è paragone tra le due strutture”.

Aggiunge Don Rino Randazzo: “Non si può accettare un verdetto che agisce svalutando la povera gente. La chiesa è sempre stata vicino alla gente e dove c’è sofferenza la chiesa deve stare”.

”Questa giornata è simbolica- dice l’Avv. Messina- proprio il giorno della Festa della Mamma il nostro punto nascite è stato portato via”.

Questa le dichiarazioni di diversi cittadini presenti: “Quando abbiamo fatto la fiaccolata ci avevo quasi creduto e invece il punto nascite è stato portato via velocemente. I sindaci quella sera avevano promesso tanto, alla Regione hanno fatto promesse inutili”.

“L’Ospedale è classificato come azienda ospedaliera, ma qui non si vendono prodotti che vengono venduti per lucrare. A Castelvetrano la politica non sa tenere quello che è nostro, ognuno ha i propri interessi e il mio è di essere curato quando ne ho bisogno”.

“In questo momento viene leso il diritto alla salute. I nostri reparti funzionano bene. Questo territorio è allo sbando, è poco tutelato. Siamo all’atto finale di un processo iniziato anni fa, ma la speranza è l’ultima a morire. Bisogna lottare”.

Conclude una ragazza in dolce attesa: ”Io spero che il reparto non chiuda perché è necessario per tutti e perché funziona benissimo”.