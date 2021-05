Lettore scrive: "Via Diogene a Marinella al buio da anni. Serve un intervento al più presto"

di: Redazione - del 2021-05-08

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Roberto La Grassa, il quale si rivolge alla Redazione per segnalare che la via Diogene di Selinunte è priva di illuminazione pubblica da diverso tempo.

Queste le sue parole:"La via Diogene a Marinella di Selinunte da diversi anni è al buio. Io abito da solo con la mia ragazza e si ha paura a stare qui. La strada è anche una circonvallazione che unisce la via Cavallaro e la via Pitagora.

Spero in un intervento al più presto e spero che il Sindaco ci possa aiutare perché nel 2021 è inconcepibile vivere ancora così".