Dal Teatro Caracci all’Eden. Storia dei cinema a Castelvetrano tra storia e aneddoti

di: Doriana Margiotta - del 2021-05-09

Giovan Battista Ferrigno nell’inedito del 1939 “Teatri e Giuochi popolari” racconta dei Cinema presenti a Castelvetrano in quel periodo storico “per parlare cioè della passione dei Castelvetranesi per il Teatro, è necessario dare una nozione per quanto si può su tutte le attività teatrali e cinematografiche di Castelvetrano”.

Per primo ricorda il Teatro Caracci, che nasceva come magazzino della Rabica, dove si depositava il frumento per il consumo pubblico e dal nome del suo ultimo proprietario si chiamò per l’appunto Teatro Caracci. Fu per anni l’unico luogo per le rappresentazioni sceniche e moltissime compagnie hanno calcato quel palco. Vi si tennero concerti, spettacoli d’illusionismo, conferenze e convegni vari.

Altro luogo suggestivo fu l’Arena, sorta nell’atrio del Convento di san Francesco di Paola, ma pur avendo vita breve, ebbe tre denominazioni: Arena, Arena Castelvetranese e Arena Garibaldi.

Molti non ricorderanno il Cinema Eden, un piccolo ma grazioso teatro, sorto tra il 1908 e il 1909 in via Pappalardo. Il 16 novembre 1908, durante lo scavo delle sue fondamenta, furono scoperti alcuni loculi, facenti parte di un’antichissima necropoli. Avevano una forma curva, dove il corpo si poteva adattare giacendo di fianco.

L’Eden fu inaugurato il 20 febbraio 1909, come sala cinematografica, i cui soci erano i signori: Nastasi, Corseri, La Rosa, e i fratelli Garofalo. In seguito, quando fu utilizzato come teatro fu gestito esclusivamente dai fratelli Garofalo. Oltre alle rappresentazioni teatrali, il suo palcoscenico fu utilizzato per una serie di conferenze promosse dal direttore del ginnasio, il professore Mencacci. Il nostro autore ricorda anche “una recita di bei versi dialettali fattavi da Vito Mercandante, che si mostrò più felice poeta che elegante dicitore”. Questo luogo ebbe breve vita, durò appena cinque anni. Nel 1914 il palco fu smontato e il fabbricato fu venduto ai signori Messina.

Il nostro amato e ormai unico “sopravvissuto” cine-teatro Marconi. Sorto in via dei Vespri, in un atrio del Collegio di Maria fu inaugurato il 26 agosto 1911. Era gestito dal professore Marco Rossano. Al principio era in legno poi fu ristrutturato e rimesso a nuovo in muratura.

Il professore Ferrigno ricorda anche il cinema Edison, che durò solo tre anni dal 1912 al 1915, si trovava in via Amari, presso i magazzini dei signori Caracci.

Siffatto cinema, il 20 novembre 1913, fu protagonista di un avvenimento particolare per Castelvetrano, fu il luogo in cui si svolse una riunione di tutti gli impiegati del comune, che scioperarono per avere, da parte dell’amministrazione, un aumento di stipendio. Lo sciopero finì dopo pochi giorni, perché il Sindaco rassicurò tutta la categoria di lavoratori che avrebbero avuto ciò che avevano chiesto.

Ultima sala cinematografica citata dal nostro amato autore è il cinema Leone, che era in via Bonsignore, in un locale sottostante all’Hotel Selinus e fu inaugurato il 25 aprile 1920 e prese il nome del suo proprietario il signor Vincenzo Leone.

La rassegna dei cine-teatro fatta da Giovan Battista Ferrigno, si conclude con una nota: “non sarà inutile ricordare che il primo cinematografo che agì a Castelvetrano, per qualche mese, fu l’Imperial cinematografo gigante, impiantato in piazza Vittorio Emanuele nel settembre 1905”

Quello che mi ha colpito di questa meravigliosa lettura è che Giovan Battista Ferrigno ha voluto raccogliere tutte queste informazioni storiche perché come afferma egli stesso “Lo studio delle memorie del passato non mi fa perdere la considerazione del presente, la visione del futuro. In cima ad ogni mio pensiero c’è Castelvetrano e il suo avvenire. Il nostro dovere è quello di migliorare intellettualmente e moralmente. Illustrarne le memorie è un modo per innalzare il livello civile attraverso le azioni eroiche, che siano opere di ingegno o di mano per tenere alto il nome della nostra città”

Queste parole ci fanno capire quanto questo grande scrittore sia attuale per il momento storico che la nostra città sta attraversando.