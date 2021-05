Covid 19, Asp Trapani: da oggi al via prenotazioni fascia 50-59 anni

di: Comunicato Stampa - del 2021-05-06

Da oggi, giovedì 6 maggio, è possibile prenotare sulla piattaforma di Poste italiane le vaccinazioni per i soggetti compresi nella fascia di età 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971). Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.

Il provvedimento dispone per gli ultracinquantenni senza patologie l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. L’inizio delle somministrazioni per questa fascia d’età è fissato per giovedì 13 maggio e seguiranno l’ordine delle prenotazioni.

Nell’ambito dell’iniziativa “Porte Aperte”, da venerdì prossimo, inoltre, nei Centri vaccinali del trapanese, potranno vaccinarsi gli over 50 con patologie di fragilità e tutti i cittadini rientranti nel target over 60 anche senza prenotazione.

Intanto da lunedì 10 maggio saranno operativi anche i punti vaccinali di Pantelleria e Favignana. Gli abitanti delle isole potranno ricevere il vaccino dalle 9 alle 18 rispettivamente nelle sedi di Pantelleria, presso la Mediateca in via San Leonardo, e di Favignana, presso la Tonnara Florio.

Al fine di rendere più agevoli le operazioni di vaccinazione, l’Asp conferma l’attività di ‘Drive in’ venerdì 7 maggio dalle 13 alle 19 a Trapani presso la Cittadella della Salute, e a Castelvetrano nel piazzale antistante il Comune nuovo in via della Rosa.

Di seguito l’elenco dei Centri vaccinali della provincia:

Trapani – Hub provinciale, Contrada Cipponeri, via Salemi

Trapani/Erice – Centro vaccinale San Michele, via Cosenza, Casa Santa

Marsala – Centro vaccinale Campus Biomedico, Contrada Cardilla

Castelvetrano – P.O. Vittorio Emanuele II, via Marinella

Mazara del Vallo - Centro vaccinale, via Livorno

Buseto Palizzolo - Centro Diurno, via San Vito (ex via Bonfiglio)

Alcamo – P.O. San Vito e Santo Spirito, via F.sco Crispi, 116

Salemi – P.O.Vittorio Emanuele III, via Dante Alighieri,15

Pantelleria – P.O. B. Nagar Piazzale Vincenzo Almanza