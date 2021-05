Campobello, Castiglione: "il Comune si costituirà parte civile nei processi contro gli accusati di stupro"

del 2021-05-06

Il Sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, è tornato a parlare dopo l'arresto dei quattro giovani accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una 18enne campobellese.

Il primo cittadino ha condannato gli atteggiamenti anacronistici di alcuni campobellesi, retaggio di una mentalità arcaica e maschilista, che sono andati in onda su Rai 3 nei giorni scorsi durante la trasmissione Cartabianca, e ha annunciato che il Comune si costituirà parte civile nei processi contro i giovani accusati di stupro. Queste le sue dichiarazioni:

"Campobello non si identifica con quello sparuto gruppo di persone grette e insensibili che si lascia andare a riprovevoli e sconvolgenti commenti, che stanno ulteriormente alimentando il dolore di una povera ragazza che ha già subito una gravissima violenza fisica e psicologica.

A nome dell’intera città, non appena appresa la notizia, ho tempestivamente espresso dura condanna nei confronti del recente terribile fatto di violenza sessuale che purtroppo si è verificato nel nostro comune, riscontrando sentimenti di solidarietà nei confronti della vittima da parte dell’intera comunità.

L’eccessivo sensazionalismo mediatico che ha alimentato la notizia, a causa soprattutto della divulgazione di particolari e di dettagli intimi che a mio avviso avrebbero dovuto essere coperti dalla privacy proprio con l’obiettivo di tutelare la vittima, ha tuttavia scatenato una serie di irrefrenabili reazioni emotive sui social, alimentando odio sociale e riproducendo sulle principali testate giornalistiche nazionali una rappresentazione stereotipata della realtà che non corrisponde alla verità.

È vero che, come in tutti i piccoli comuni, anche a Campobello persistono ancora atteggiamenti anacronistici, retaggio di una mentalità arcaica e maschilista, ma è pur vero che tantissimi ragazzi, le cui interviste non sono state purtroppo trasmesse durante il servizio andato in onda su rai 3, non hanno esitato a manifestare pubblicamente il proprio pensiero, mostrando grande solidarietà nei confronti della giovane vittima e condannando duramente la violenza perpetrata da parte dei loro coetanei.

Campobello si sente rappresentata da questi giovani e da tutte quelle persone che ogni giorno, con il lavoro, l’impegno e la dedizione, in tantissimi ambiti, contribuiscono al progresso della nostra comunità.

Nel rinnovare, infine, la mia vicinanza alla giovane vittima, assicurandole tutto il sostegno di cui avrà bisogno mediante il coinvolgimento dei professionisti dei Servizi sociali e di quelli dell’associazione Co.Tu.Le.Vi. che gestisce lo Sportello Antiviolenza, in qualità di rappresentante della cittadinanza, ho inoltre dato mandato all’avvocatura comunale, affinché il Comune si costituisca parte civile nei processi contro gli autori dei terribili atti di violenza sessuale che si sono recentemente verificati nel nostro paese e che hanno fortemente leso l’immagine della città".