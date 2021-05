di: Redazione - del 2021-05-07

Oggi, Venerdì 7 Maggio, dalle ore 8:00 alle 18:00 in via Delle Rose l'Asp ha istituito un drive-in per effettuare i vaccini secondo le normative vigenti. Tutte le persone che rientrano nella fascia di età dai cinquanta anni in poi potranno effettuare il vaccino.