Come la pandemia ha influenzato gli appuntamenti online in Italia

di: Luca Beni - del 2021-05-07

Se qualcuno inizialmente può aver pensato che le app di incontri online avrebbero avuto vita dura per via della pandemia, ormai devono ricredersi. Infatti, con l’impossibilità di uscire, l’aumento di persone in cerca di incontri online è stato continuo in questi ultimi mesi. Gli appuntamenti e le relazioni infatti sono diventati sempre più digitali e importanti.

Il local dating è molto popolare

Con questo termine si intendono gli incontri e i match con persone della stessa città o località. Se siete una persona di Enna e volete trovare un partner nella vostra zona, dovrete solo digitare “ incontri a Enna ” e selezionare le informazioni giuste per iniziare a trovare persone che facciano al caso vostro. C’è online chi vuole conoscere qualcuno senza allontanarsi da casa, o chi si muoverebbe, ma è costretto a dover limitare il suo raggio d’azione. Inoltre c’è da aggiungere che molte persone che prima non avrebbero utilizzato questo tipo di app, ora hanno scelto di concedergli un’occasione anche per trovare relazioni importanti e impegnati. Per esempio, spiega Craig Chapple , mobile insights strategist Emea di SensorTower, Tinder è stata scaricata ben il 46% in più nel primo trimestre del 2020 rispetto all’anno precedente. È facile considerare questo trend comune con altre dating app abitate da persone alla ricerca di partner vicini, da potersi conoscere anche in zona rossa.

Più serietà, meno flirt

Il timore comune di chi entra sulle app di incontri è quello di non trovare persone decise ad avere una relazione seria, ma si tratta di una preoccupazione sbagliata. Basti pensare a un recente studio fatto da Meetic, dove il 45% degli utenti ha dichiarato tranquillamente di aspettare di trovarsi davanti all’amore online, prima ancora di incontrarlo di persona. I recenti sviluppi della pandemia, infatti, hanno portato le persone a dover ridimensionare e modificare la propria mentalità di fronte a questi portali, facendo sì che la ricerca di relazioni serie sia diventata la norma. Non solo, per molti non è neanche necessario vedersi di persona. Infatti non solo il modo in cui ci si approccia alle relazioni online è cambiato nel tempo, ma anche ciò che si considera necessario per poter dare inizio a una relazione seria e impegnata.

Appuntamenti in videochiamata

Si possono trovare diversi portali che parlano e spiegano ai loro utenti come comportarsi di fronte a un appuntamento online, in particolare in videocall, o videochiamata. La ragione è palese: non potendosi vedere di persona e fisicamente è facile che si scelga di chiacchierare e imparare a conoscersi faccia a faccia in videochiamata. Confrontati con la sola chat le videocall permettono di vedere veramente il viso dell’altra persona e si ha la sicurezza che l’incontro sia solo tra voi due. Non potendo sapere quando si potrà avere un incontro fisico la videochiamata è una soluzione pratica e divertente.

Domande riguardo il Covid-19

La pandemia, che tanto è presente nella nostra vita, è anche un argomento di conversazione. Non potendo parlare di preoccupazioni e ansie con colleghi o parenti è facile che queste domande diventino comuni nelle app di incontri, dove i possibili partner possono confrontarsi anche su argomenti importanti. Aumentando quindi il livello di intimità che va a crearsi. Molte persone, infatti, si trovano più a loro agio online rispetto che offline, riuscendo ad aprirsi meglio con persone che non hanno ancora visto fisicamente. Il Covid-19 ha sicuramente modificato il nostro modo di porci verso il prossimo e verso le relazioni, ma non il desiderio di conoscere persone, rendendo le app di dating sempre più presenti e importanti nella vita di tutti i giorni.