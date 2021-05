Salemi, nasce il gruppo consiliare del Movimento VIA. Ecco i consiglieri che hanno aderito

di: Comunicato Stampa - del 2021-05-07

Nasce a Salemi il gruppo consiliare del Movimento VIA, costituito dai consiglieri comunali Giusy Asaro, Antonio Brunetta, Biagio Grimaldi, Giuseppe Loiacono.

“In un momento di confusione e disorientamento politico accentuato dal particolare periodo che, a causa della pandemia stiamo tutti attraversando, in cui molto spesso i veri valori sono sovrastati da interessi ed aspettative personali, sentiamo il forte bisogno di una “Politica di Qualità” che ormai non si trova più facilmente. La nostra politica si basa su rapporti umani e valori sociali, una politica con la gente è per la gente, che vuole dare voce a chi fino ad oggi non ne ha avuto la possibilità pur meritandola.

Saremo propositivi, non sbarreremo la strada a progetti utili per la città, rimanendo attenti affinché la politica locale non calpesti i diritti dei cittadini e non ne sottovaluti i bisogni. Il nostro sarà un percorso lineare e trasparente, aperti a chiunque creda e voglia costruire un percorso per cercare di migliorare la condizione dei nostri cittadini e della nostra città. Forti delle suddette motivazioni, costituiamo a Salemi il gruppo consiliare del Movimento VÌA sposandone il progetto”.

Lo affermano congiuntamente i consiglieri.