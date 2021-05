La Folgore batte in casa il Marineo. Si riaccende la speranza play-off

del 2021-05-09

Vittoria per 2-0 della Folgore contro un Marineo mai domo in una gara condizionata anche dal vento. I folgorini sono passati in vantaggio al 33’ del primo tempo con Pizzo su una bella giocata di Sami e Carovana e finalizzata dallo stesso Pizzo. Nel secondo tempo la Folgore ha sofferto la veemenza dei palermitani che hanno subito nel recupero la rete realizzata al 47’ su rigore di Sami. Con questa vittoria la Folgore spera di potere ancora disputare la seconda fase dei play off.