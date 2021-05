Santa Ninfa: Il castello di Rampinzeri si illumina per la giornata della Croce Rossa

di: Redazione - del 2021-05-10

Anche il Comune di Santa Ninfa ha voluto simbolicamente festeggiare la giornata mondiale della Croce rossa. Lo ha fatto illuminando di rosso la facciata di un monumento simbolo, il castello di Rampinzeri (nella foto).

La giornata mondiale della Croce rossa intende celebrare l'enorme sforzo dei volontari dell'associazione, in prima linea nella lotta alla pandemia così come in tutte le altre attività di promozione sociale che hanno continuato a portare avanti senza sosta.

Per la giornata, che si festeggia l'8 maggio, anniversario della nascita del fondatore, Henry Dunant, la Croce rossa ha messo in campo numerose iniziative per riconoscere il lavoro degli oltre 150mila volontari in tutta Italia e delle 50mila persone che hanno richiesto di aderire al programma di "volontariato temporaneo".