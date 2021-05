Obiettivo Città, interrogazione al Sindaco sull'apertura di una farmacia estiva a Triscina

di: Redazione - del 2021-05-11

Alcuni consiglieri comunali del gruppo Obiettivo Città hanno presentato un'interrogazione in merito all'apertura di una farmacia estiva a Triscina.

Ecco il testo dell'interrogazione:

I sottoscritti Calogero Martire, Stuppia Salvatore, Viola Vincenza, nella qualità di Consiglieri Comunali in riferimento all’avviso pubblico rivolto ai titolari di farmacia della provincia di trapani,

Premesso che

- Con il citato avviso è volontà del sindaco di istituire una succursale farmaceutica estiva da attivare nella frazione di Triscina;

- Che tale avviso è stato reso pubblico il 04/05/2021 in netto ritardo rispetto ai tempi necessari per l’attivazione del servizio in avviso;

- Con verbale del 28/04/2021 si è constatata l’assenza di domande di partecipazione all’invito prot.gen.15198 del 13/04/2021

Considerato che

- Nel precedente avviso non era previsto nessun modello allegato di autodichiarazione;

- Si ritiene non più soddisfacente l’istituzione di una farmacia succursale per un periodo limitato di tempo ma necessaria invece una farmacia insistente nella frazione di Triscina per l’intero anno solare;

- Lo strumento della farmacia succursale non si presta alle esigenze di una frazione come Triscina la cui popolazione nel periodo invernale ammonta a circa 1500 abitanti e che invece nel periodo estivo lievita notevolmente;

CHIEDONO al sindaco

- per quale motivo ha ritenuto di ricorrere allo strumento della farmacia succursale;

- per quale motivazione all’interno del modello dichiarativo allegato è previsto che il partecipante debba avere la disponibilità, al momento della partecipazione all’avviso, di una unità immobiliare fruibile, con accesso diretto dalla pubblica via e con superficie per la vendita di almeno 30 mq e una altezza uguale o maggiore di mt 3,30 quando, la normativa vigente, prevede una altezza di mt 3.00 e si ritiene invece necessario un locale più ampio per rendere un servizio adeguato e professionale ;

- per quale motivo non ha ritenuto opportuno istituire un dispensario farmaceutico;

- per quale motivo non ha ritenuto di doversi attivare per l’apertura di una farmacia permanente a Triscina, aperta tutto l’anno e che eroghi un servizio qualificato, adeguato e continuativo ai residenti della borgata durante il periodo invernale e ai numerosi turisti durante il periodo estivo; Si Chiede l’inserimento all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale Utile.

firme

f.to Calogero Martire

f.to Stuppia Salvatore

F.to Viola Vincenza