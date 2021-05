Triscina, effettuata manutenzione straordinaria quadri illuminazione. Torna la luce in alcune strade al buio da tempo

di: Redazione - del 2021-05-11

E luce fu. A Triscina torna l'illuminazione pubblica dopo anni di buio anche nelle strade principali. A due anni di mandato, il gruppo consiliare del M5S plaude a questo "traguardo", per niente banale per la frazione che in un'ottica di rilancio, è anche oggetto di una recente delibera di giunta volta ad assegnare i locali del parco archeologico.

Riportare la luce a Triscina è in "linea con il nostro programma, un altro tassello è stato posizionato da questa Amministrazione. - affermano i consiglieri - La valorizzazione delle borgate marinare è uno dei punti del nostro programma elettorale a cui teniamo particolarmente e, non a caso, da stasera Triscina torna a riaccendersi nella sua totalità."

È stata effettuata una manutenzione straordinaria, sotto la supervisione del personale comunale della VI Direzione, sui quadri elettrici che alimentano la circonvallazione, l’ingresso e le vie ad esso adiacenti.

"Consapevoli che le tenebre sono sorelle e complici dei malintenzionati, - scrivono i consiglieri M5S - la luce che da stasera torna ad illuminare Triscina la rende anche più sicura. Quest’opera, assieme ad altre è manifestazione tangibile e concreta di interesse verso la comunità castelvetranese."