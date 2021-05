CVetrano, dopo i lavori di restauro si aprono le porte della Chiesa Madre

del 2021-05-10

Dopo alcuni mesi di chiusura, per lavori di restauro, le porte della chiesa Madre si riaprono. Venerdì prossimo alle ore 16:30, dopo una breve presentazione, si potranno ammirare i lavori di restauro dei dipinti del cappellone e il risanamento del pavimento.

Per sottolineare l'importanza di questi lavori dalle 18 alle 20 tutte le chiese che fanno parte del centro storico verranno aperte per consentire ai cittadini la possibilità di ammirare le bellezze artistiche e architettonici racchiuse in questi edifici.

In un momento così delicato la bellezza e l'arte sono due alleati eccellenti in grado di offrire alla nostra vita tutte quelle risorse necessarie per uscire da questa crisi e progettare il futuro.