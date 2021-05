Ingresso Parco Archeologico lato Triscina. Bando del Comune per affidamento dei locali comunali

del 2021-05-10

L ’Amministrazione Comunale con la delibera 107 del 7 Maggio ha dato l’ok all’iter che procederà all’assegnazione dei locali a soggetti terzi dei locali comunali siti nel sistema d’ingresso al Parco Archeologico di Selinunte, lato Triscina.

L’obiettivo è quello di creare punti di attrattività per i visitatori del parco, promuovere temi di interesse artistico e storico e contestualmente evitare il degrado e probabili opere di vandalismo sugli stessi immobili. Gli assegnatari potranno esercitare le attività consone con le caratteristiche del luogo nel rispetto dell’integrità del paesaggio, dell’ambiente e della fruibilità del pubblico. Il sistema d’ingresso al Parco presenta un parcheggio bus e auto posto a Nord della via del Mediterraneo, un portico d’ingresso prospiciente la parte finale della via del Mediterraneo ad incrocio con la via 3 ed una serie di corpi di fabbrica con locali destinati a bookshop, uffici, bar con annessa terrazza, negozi con annessi magazzini, biglietteria, alloggio custode, come distribuiti nella seguente planimetria.