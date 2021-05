Dalla Giudecca alla Catena. La comunità ebraica a Castelvetrano tra storia e testimonianze

di: Doriana Margiotta - del 2021-05-12

Che la Sicilia sia stata terra di conquiste è un fatto ormai risaputo, e grazie alle numerose etnie che si sono succedute nei secoli, la nostra isola ha un patrimonio artistico, culturale e architettonico di immenso valore.

Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente fino alla conquista dei Normanni, la Sicilia fu costellata da numerose etnie, infatti nel XII secolo nell’isola furono presenti comunità di origine latina, greca, musulmana e giudaica.

Diversi studi hanno evidenziato che anche a Castelvetrano fu presente una piccola comunità ebraica. Lo studioso Rizzo Marino, parlando dell’ambiente ebraico mazarese nei secoli XIV e XV riferisce di un processo ad un artigiano ebreo, residente a Castelvetrano. Altri atti relativi alla salvaguardia regia decretata il 28 maggio 1492 del Vicerè Ferrando de Acugna, riferiscono di una Giudecca nella terra di Castello Vitrano.

Dalla rata annuale che la comunità ebraica doveva versare al re, di importo uguale a 2 once e 21 tari, si può ipotizzare che la comunità della Giudecca di Castelvetrano fosse formata da circa 10 famiglie.

Sappiamo che in Sicilia gli ebrei si riunivano in preghiera nelle Sinagoghe e il loro capo spirituale era il Rabbino che manteneva la carica per tutta la vita. Le professioni a cui si dedicavano erano principalmente il commercio e l’artigianato, attività legate alla lavorazione della seta e della concia delle pelli.

Con l’editto di espulsione voluto da re Ferdinando e dalla regina Elisabetta del 31 marzo 1492 la comunità ebraica viene cacciata anche dalla Sicilia, i loro beni immobili furono confiscati dal potere regio e venduti.

Sfortunatamente conosciamo poco della Giudecca di Castelvetrano, alcuni toponimi sono conservati nel nostro territorio, un esempio è la Chiesa intitolata a Santa Maria della Catena e al tessuto urbanistico circostante tipico dell’era medievale. Non dimentichiamo altri due toponimi, la Stidda e la via Conceria.

Catena, Conceria e Stella potrebbero essere ricondotti alla comunità giudaica, perché il primo potrebbe essere il luogo della “Judecca” e gli altri due il probabile luogo della conceria ebraica legata al corso d’acqua.

Ricordare, anche se purtroppo con poche informazioni, una pagina di storia di Castelvetrano, inedita per certi versi è un modo per raccontare la nostra eredità storica, così multietnica e come si direbbe oggi “cosmopolita”.

