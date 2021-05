Intervista al Sindaco Alfano: percettori reddito di cittadinanza, imposta di soggiorno e molto altro

di: Redazione - del 2021-05-13

Ieri il nostro Direttore ha intervistato il Sindaco, Enzo Alfano. Tra gli argomenti affrontati: il reddito di cittadinanza, l'imposta di soggiorno e molto altro.

Queste le dichiarazioni del Sindaco Alfano:"Il depuratore di Selinunte ha dei problemi tecnici, che sono in corso di sistemazione, è stata emessa un’ordinanza di divieto di balneazione e pesca, penso che ci vorrà qualche giorno.

Con il Direttore del Parco Archeologico si sta cercando di creare un calendario di eventi. C’è già qualcosa in programma, come una cinque giorni con giovani musicisti tra il 16 e il 21 giugno sotto la direzione di Edoardo Bennato che gireranno e faranno musica per le nostre borgate.

Abbiamo fatto una conferenza di servizio insieme al Segretario generale e al Responsabile dei servizi finanziari per vedere se anche un ente in dissesto come il nostro può indirizzare delle risorse, come l’imposta di soggiorno per aiutare la stessa attività turistica. Dobbiamo verificare le vere entrate dell’imposta di soggiorno, penso che l’importo sia significativo e porteremo avanti l’idea del trenino, faremo un’area pedonale a Selinunte e magari anche a Triscina. La ztl ci sarà nei finesettimana di Giugno negli orari pomeridiani, ma dal 15 Luglio al 31 Agosto sarà tutti i giorni

I due consulenti a titolo gratuito Marino e Panzica, sono due esperti, non ancora nominati, di turismo e si occupano anche di formazione turistica. Vorremmo creare una scuola imprenditoriale sul turismo per i giovani in combinazione con l’istituto alberghiero".

"Per quanto riguarda i percettori del reddito di cittadinanza -dice Alfano- aspettavamo che venisse deliberato il pal da cui attingere le somme necessarie per gli acquisti dei dispositivi di sicurezza e per i corsi di formazione. Due giorni fa è stato approvato, tra qualche giorno verranno stilati i nominativi che potranno essere indirizzati ad un contributo lavoristico, nel settore della pulizia, del verde pubblico e del decoro, ma anche nella cultura".

Mentre sul tema del regolamento per i mercatisti e i gazebo ha dichiarato: "È nelle mani dell’ufficio tecnico che sta predisponendo una proposta di delibera. Le aree all’aperto sono fondamentali, soprattutto con il covid, ma la maggior parte dei chioschi non ha pagato e deve al Comune 650.000 euro".

Infine, conclude Alfano:"A proposito del bando per l’assegnazione dei locali del Comune, l’interesse è forte, due mesi fa siamo stati prudenti per il covid, ma oggi le cose sono cambiate e spero in un’intesa tra i commercianti per creare le condizioni di attrattività nella piazza. L’amministrazione deve creare delle situazioni valide per i bambini e i ragazzi, stiamo studiando delle soluzioni, come dei disegni da fare a terra".