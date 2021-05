CVetrano, domani seconda giornata di vaccinazioni drive-in

del 2021-05-13

Da domani 14 Maggio dalle ore 9:00 presso il piazzale di via Delle Rosà, nello spiazzale degli uffici comunali, sarà attivo il Punto vaccinale, in modalità drive in, aperto a tutte le fasce di età. Nel caso di afflussi consistenti gli assistiti potranno attendere ed effettuare la vaccinazione comodamente seduti in auto.

Dopo la sperimentazione importante di giorno 7 Maggio, è stato deciso di replicare questa soluzione alternativa ai classici centri vaccinali in altre zone della nostra provincia, essendo stati individuati degli ampi spazi necessari anche per la sosta delle autovetture per un lasso di tempo necessario al fine di monitorare i soggetti dopo la somministrazione del vaccino.