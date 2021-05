Una piccola guida settimanale per conoscere le regole della raccolta differenziata: oggi parliamo della carta

di: Redazione - del 2021-05-13

Differenziare per avere una Castelvetrano più pulita ma al tempo stesso in ottica di una futura riduzione della tassa sui rifiuti non appena le casse del Comune lo permetteranno. Ancora oggi però si assistono gesti di abbandono di rifiuti in zone poco frequentate e non solo.

Alcuni lettori ci hanno segnalato che non tutti conoscono bene le regole della differenziata e non sanno precisamente dove consultare le regole per una corretta gestione differenziata dei rifiuti. Per questo motivo, su base settimanale, per le varie categorie forniremo i riferimenti da consultare, alcune informazioni utili o i numeri da chiamare con l’auspicio che possano rivelarsi utili per i cittadini.

Oggi vi parliamo della carta.

La carta è un materiale antico e prezioso, differenziandolo in modo corretto salvo foreste e boschi. Libri, giornali, quaderni, carta e cartone da imballaggio li butto nel contenitore della carta/cartone, ma NON butto carta oleata, NON butto carta chimica (scontrini), NON butto Carta Forno.

Le scatole di cartone le piego o le rompo riducendone il volume.

Se ho qualche dubbio lo fugo:

1. Ponendomi altre domande, cercando la risposta che potrebbe essere scritta sull’etichetta;

2. Chiamando il numero verde 800 12 67 95 o consultando https://junker.app ;