Parco archeologico, allacci abusivi, depuratore, precari e non solo. Intervista al Sindaco Alfano

del 2021-05-12

Questa mattina il nostro Direttore Avv. Elio Indelicato, ha incontrato il Sindaco, Enzo Alfano. Sulla nostra pagina facebook troverete l'intervista completa.

Tra gli argomenti affrontati: il Parco archeologico, la stabilizzazione dei precari, l’eco-mostro di Selinunte, il depuratore di via Errante vecchia e tanto altro.

“I locali che si trovano all’ingresso del Parco lato Triscina erano stati assegnati alcuni anni fa a dei commercianti ma i contratti sono scaduti. Per questo abbiamo fatto un nuovo bando.

E’ anche vero però che l’attività dei vecchi aggiudicatari è durato solo pochi mesi a causa della chiusura della biglietteria. Questi commercianti sostengono di aver pagato all’epoca dei canoni al Comune. Per questo, nel momento in cui dovessero aggiudicarsi il nuovo bando, andremo ad accogliere i loro diritti. Vedremo anche se hanno diritto alla restituzione dei canoni versati o se potranno svolgere le loro attività in questi locali visto che in origine i contratti avevano durata triennale.

I locali sono di esclusiva proprietà del Comune.

"Proprio questa mattina - ha dichiarato Alfano - ho fatto tirare su una visura ipo-catastale, ma in vista degli accordi con il Parco ci siamo tenuti un paio di locali per fare delle mostre in modo da condividere queste iniziative con il Parco Archeologico.

Dall'ingresso di Triscina, a breve, ci sarà un percorso con una porta esclusiva che porterà alla necropoli. Speriamo poi, a medio termine, di realizzare una pista ciclabile attraverso la quale si potrà perimetrare il Parco”.



A proposito della stabilizzazione dei precari, dice Alfano: “Vogliamo stabilizzare tutti, ma abbiamo carenza di una dozzina di ingegneri e architetti e man mano che andranno in pensione ne mancheranno sempre di più. Abbiamo preparato la pianta organica che serve al comune per funzionare e ne rimarranno fuori una trentina delle categorie c e b che non andranno a casa.

C’è una novità, entro giugno saranno espletati i concorsi che faranno arrivare al Comune due tecnici che si occuperanno del recovery found.

Per quanto riguarda piazza Matteotti, san Leonardo, dove vi era la sede dei vigili urbani, allocheremo alcuni uffici, dobbiamo valutare se portare l’ufficio anagrafe o mantenerlo nel sitema delle piazze.

L’ ecomostro di Selinunte oggi è del demanio ma c’è una sentenza che annulla la concessione edilizia, stiamo lavorando affinché possa essere salvato parzialmente, eliminando le parti abusive e in modo da poter allocare lì la Caserma dei Carabinieri, un museo, una scuola o una sede dell’Università.



A proposito di Selinunte, abbiamo individuato una ventina di immobili allacciati abusivamente. Chiamerò in aiuto la Capitaneria di Porto. A giugno tornerà la ZTL nei fine settimana e dal luglio tutti i giorni.

Il depuratore di via Errante vecchia è ormai in consegna, è quasi finito. Il nostro sogno, considerato che questo depuratore ha una grande capacità, tale da depurare anche le acque a Marinella di Selinunte, è di trovare un finanziamento che possa trasformare il vecchio depuratore di Selinunte in una grande pompa di sollevamento che porti le acque al depuratore di via Errante vecchia.

Presto inizieranno i lavori per la fognatura a Triscina”.