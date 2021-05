Il Lupus, una patologia ancora poco conosciuta, ne abbiamo parlato con Nadia Indovino

di: Doriana Margiotta - del 2021-05-13

Il 10 maggio è il World Lupus day, la giornata mondiale del Lupus. È una malattia infiammatoria cronica autoimmune del tessuto connettivo che può colpire articolazioni, mucose e pareti dei vasi sanguigni. Secondo alcuni studi il 70-90% dei soggetti che soffrono di Lupus è composto da donne in età fertile, ma la malattia può colpire anche i bambini e gli anziani.

Si parla poco di questa patologia, anche se in questi ultimi anni, si è cercato di organizzare diverse campagne di informazione, con lo scopo di aiutare chi deve affrontare questa particolare malattia.

La nostra redazione ha voluto approfondire l’argomento con Nadia Indovino, affetta da Lupus e che da anni lotta per una maggiore informazione su questa patologia poca conosciuta a molti.

Quando hai capito di avere il Lupus?

“Mi hanno diagnosticato di essere affetta di “Lupus Eritematoso Sistemico” più di vent’anni fa, quando ancora poco più che ventenne pensavo che le cose brutte potessero capitare agli altri tranne che a me. Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia autoimmune e infiammatoria. Autoimmune significa che il sistema immunitario, che normalmente ci difende dalle infezioni, in qualche modo “sbaglia” il bersaglio e genera una infiammazione che può colpire parti diverse del corpo. Una caratteristica di questa malattia sono infatti gli autoanticorpi, come per esempio gli anticorpi antinucleo e gli anticorpi anti DNA.

E’ generalmente una patologia più al femminile e si sviluppa spesso in età fertile, con dolori articolari, febbre, anemie, piastrinopenie, problemi cardiaci, ai reni, polmonari, neurologici etc…”

Cosa comporta questa patologia, a livello psicologico?

“Scoprire di essere affetta da Les non è stato per nulla facile, per un lungo periodo sono stata lontana da contatti che non fossero la mia famiglia. Difficile spiegare in parole povere cosa mi era accaduto, non riuscivo neppure a spiegarlo a me stessa. Momenti di angoscia e tristezza mi hanno accompagnata per anni, spiegare quello tsunami che mi aveva travolto in un momento della mia vita che doveva essere di progetti e ambizioni future non è stato facile.

Ho dovuto metabolizzare per circa 3 anni dalla diagnosi, fatta a Genova, che io potevo vivere con le cure del caso una vita dignitosa e serena, anche se affetta da Les. E allora ho iniziato a cercare attraverso internet un gruppo di ascolto, dapprima telefonico, poi diretto con il Gruppo Italiano Les, che grazie ai suoi volontari dislocati per tutta Italia mi hanno convinta a partecipare a convegni, manifestazioni, banchetti di sensibilizzazione, incontri medico/paziente, fin quando tutto era più chiaro e finalmente facile da spiegare”.

Quali strutture sono adatte per la diagnosi del Lupus?

“Il lupus come detto è una patologia spesso latente, subdola, è definita la patologia dai mille volti in quanto essendo sistemica è necessario che ci siano centri organizzati che possano monitorare attraverso un‘equipe di professionisti nel campo della reumatologia, immunologia, ematologia ecco come il paziente deve essere gestito e curato.

Grazie al Gruppo Italiano Les si sovvenzionano le cosiddette Lupus Clinic, che sono diventati centri nevralgici per la cura del lupus con una serie di servizi dedicati ai pazienti lupici. Io, per esempio, ormai da 4 anni sono in cura in una lupus clinic dell’Ospedale Gaetano Pini di Milano, dove mi reco ogni 6 mesi per i controlli del caso”.

Che consiglio daresti a chi ha scoperto da poco di soffrire di questa patologia?

“Consiglio a tutti coloro che hanno scoperto di essere affetti da Lupus, di non avere paura, di combattere il Lupo con orgoglio e forza, di non mollare mai, di iniziare un percorso psicologico e di fare tanta attività fisica che li aiuti a buttare fuori la rabbia e la tristezza che spesso assale”.

Maggio è il mese dedicato al Lupus. Perché, secondo te, ancora si conosce poco di questa patologia?

“Oggi, rispetto a ieri, il lupus è più conosciuto come malattia. Un tempo avere il Lupus significava spesso morire, oggi invece la speranza di vita attraverso cure all’avanguardia e di nuova generazione ha dato la possibilità di vivere anche se con il Lupus, una condizione di vita molto più serena e ottimale.

La malattia è molto complicata e spesso difficile da diagnosticare, infatti la sua diagnosi è clinica. Avere il Lupus significa assumere parecchi farmaci, fare tanti controlli che spesso non sono prescrivibili e quindi parecchio costosi.

È una malattia come le altre, eppure spesso sembra classificata come una malattia di serie b. Basti pensare che noi siamo ogni anno obbligati a fare esami immunologici di vario genere attinenti alla patologia e invece ci ritroviamo a dover pagare o chi non può, a rinunciare ai controlli. Triste ma vero... ahimè!

Maggio come ottobre è il mese della sensibilizzazione al Lupus, il 10 maggio in particolare è la giornata mondiale del lupus, ogni anno (prima del COVID) nelle piazze italiane dei volontari del Gruppo Italiano Les, attraverso dei banchetti informativi e la vendita delle violette Santa Paula (simbolo del lupus) contribuiscono ad aiutare e sostenere la ricerca”.

Nadia Indovino è una donna forte e molto coraggiosa, che negli anni ha conosciuto bene il suo “nemico” e ha imparato ad accettarlo. Sicuramente non è facile convivere con questa malattia, ma Nadia è riuscita nel suo intento. La ringraziamo di aver accettato di parlarne con la nostra redazione e di avere voluto essere la “testimonial”, se così si può dire, di questa patologia che cambia profondamente la vita.

Proprio per questo cerca di parlarne spesso, anche sui social, perché vuole essere di aiuto per chi ancora non sa come affrontare questa situazione. Ci auguriamo che la sua testimonianza sia di aiuto a tanti e che possa dare conforto a chi ancora non sa come convivere con il Lupus.