Italia: via libera al Recovery Fund

di: Francesco Accardi - del 2021-05-13

Un documento di 269 pagine dal titolo “L’Italia di domani”. È il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) elaborato dal Governo Draghi e inviato il 30 aprile alla Commissione Europea cui spetterà l’analisi e l’eventuale approvazione. Il PNRR è funzionale all’accesso delle risorse del Recovery Fund per cui l’Italia avrà diritto ai contributi comunitari solo se le riforme soddisfano i parametri dell’UE.

Si tratta di 191,5 miliardi di euro in ballo cui si aggiungono 30,6 miliardi del Piano complementare, 26 miliardi per realizzare opere specifiche e 15,5 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In definitiva, il Governo Draghi dà il via libera al Recovery ma tutto è ancora subordinato al parere di Bruxelles.

È quello che succede in Finlandia ma anche nella stessa Germania, dopo che la Corte Costituzionale tedesca ha temporaneamente bloccato la ratifica del proprio piano. E poi c’è l’Irlanda, dove il Governo indugia a causa delle pressioni UE che la obbligherebbero a severe riforme fiscali per smettere di agevolare i big del digitale come Facebook e Google. Nel frattempo, l’Italia e altri tredici stati hanno portato a termine la pianificazione e inviato a Bruxelles il documento. Il nostro prevede sei missioni da raggiungere entro il 2026.

Le sei missioni del PNRR riguardano investimenti decrescenti con le seguenti voci di spesa: 1) digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 59,3 miliardi; 2) rivoluzione verde e transizione ecologica: 40,7 miliardi; 3) infrastrutture per mobilità sostenibile e interconnessa: 30,9 miliardi; 4) istruzione e ricerca: 25,1 miliardi; 5) politiche attive del lavoro e della formazione, inclusione sociale e coesione territoriale: 19,8 milirdi; 6) salute: 15,8 miliardi.

Può sembrare paradossale che l’importo più basso previsto dal PNRR dopo l’epidemia riguardi proprio la salute ma è altrettanto vero che il PNRR fosse in discussione prima ancora dell’emergenza sanitaria che ha causato 120.000 morti in Italia. Così come sarebbe altrettanto interessante capire il punto di vista del Governo in merito agli oltre 93.000 morti all’anno in Italia per tabagismo, fonte ISTAT. Esistono allora anche altre emergenze taciute?

Il piano di spesa si inquadra in uno scenario economico, quello italiano, malconcio ormai da anni per scelte di politica economica poco lungimiranti. Nella premessa del PNRR si legge testualmente che la crisi ha colpito un paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

Nel periodo compreso tra il 1999 e il 2019, il PIL in Italia è cresciuto del 7,9% mentre nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l’aumento è stato rispettivamente del 30,2, del 32,4 e del 43,6%. Il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salita nel 2020 fino al 9,4%. Nel complesso, i dati sono più accentuati al sud, dove il processo di convergenza con le aree più ricche del paese è ormai fermo.

L’Italia punta a invertira la rotta. Ma gran parte dei soldi del Recovery sono a prestito e non a fondo perduto. La Commissione emetterà bond che i paesi sottoscrittori dovranno rimborsare tra il 2028 e il 2058. Rimborsi con interessi su cifre enormi. Viene da chiedersi allora: chi finanzierà e pagherà realmente il Recovery italiano?