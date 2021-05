"Boom di richieste per i mastelli. Differenziata al 75% da tre mesi. Bene le pedane colorate." Intervista all'Ing. Babos

di: Redazione - del 2021-05-17

Sabato il nostro Direttore, Avv. Elio Indelicato ha incontrato l’Ing. Babos, responsabile della Sager per fare un punto sulla situazione della raccolta differenziata a Castelvetrano.

Lo stesso Ing. Babos ha parlato della distribuzione dei mastelli: ”Abbiamo studiato di tutto e di più per salvaguardare la salute dei cittadini che vengono a prendere le utenze domestiche e dei nostri operatori, sarebbe una disgrazia chiudere per il covid. La risposta dei cittadini è stata splendida, anche se non è mancato qualche episodio di “Lei non sa chi sono io”.

Eravamo tarati per distribuire 15000 kit, ma poi ci siamo accorti che gli utenti sono di più e ricominceremo a lavorare la prossima settimana per preparare gli altri kit, ne abbiamo ordinati altri 3000. Ad oggi abbiamo distribuito quasi la metà, ma abbiamo prenotazioni per altre 10000 consegne.

Noi non abbiamo nessun database, perché non volevamo essere controllori di nessuna lista, prendiamo nota di chi ha ricevuto i mastelli. Chi non vorrà venire temendo questo, quando il servizio andrà a raccogliere verrà individuato subito.

In merito alla nuova raccolta dei rifiuti da Giugno ha dichiarato che: "Il 1 Giugno parte la nuova calendarizzazione con delle facilitazioni e divideremo in due zone il ritiro della plastica”.

Sulle pedane colorate: ”Per mio conto è stata una genialata mettere le pedane colorate dove c’erano i cumuli di rifiuti, l’effetto positivo è stato incredibile, mi complimento con chi ha avuto l’idea. La percentuale di differenziata, da circa tre mesi, è del 75% .

Le regole dicono che se il sacco viene bollinato e non ritirato, dopo le 12:00 non può restare per strada, ma va riportato in casa, sono in pochi quelli che lo fanno. Stiamo lavorando bene con la Polizia Municipale, vanno avanti con i piedi di piombo senza presunzioni. Abbiamo stabilito le modalità di lavoro con il Comandate Caradonna, si sta facendo un buon lavoro”.

In vista della stagione estiva lo stesso ha aggiunto: ”La pulispiaggia è pronta a partire. L’anno scorso c’è stato l’episodio del nido del fratino trovato a Triscina, quest’anno, con la collaborazione di un Dottore naturalista abbiamo fatto dei cartelli che identificano la zona della nidificazione”.

Poi, conclude: ”Abbiamo messo delle ceste con le indicazioni all’entrata della riserva naturale. Durante tutto l’anno, anche se con minor frequenza abbiamo curato anche le frazioni, potenzieremo i servizi. Per qualunque dubbio gli utenti possono contattare il numero verde”.