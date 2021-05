Santa Ninfa: Sportello telematico per le attività produttive attivo dal 18 maggio

del 2021-05-15

Da martedì 18 maggio lo Sportello unico per le attività produttive diventa interamente telematico. Il Comune di Santa Ninfa è infatti tra gli enti che, adeguandosi alle norme, hanno reso facili e veloci tutti i passaggi burocratici relativi ad istanze, segnalazioni e comunicazioni riguardanti le imprese produttive.

Lo Sportello telematico sarà visibile e raggiungibile sulla home page del sito internet dell'ente, all'indirizzo www.santaninfa.gov.it. Per potere rispondere prontamente ad ogni richiesta, gli impiegati addetti all'ufficio hanno seguito un apposito corso di aggiornamento. Da martedì, quindi, come specifica un avviso dell'ente, domande e comunicazioni concernenti l'edilizia e le attività produttive dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.