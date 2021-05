Trapani, un monumento ai caduti dei Vigili del Fuoco in servizio

del 2021-05-15

Oggi nella sede Centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, alla presenza del Prefetto Tommaso Ricciardi e del Vescovo Pietro Maria Fragnelli, il Comandante Salvatore Tafaro ha scoperto la lapide del monumento ai Caduti dei Vigili del fuoco nell'adempimento del dovere.

Alla breve e sobria cerimonia di benedizione, officiata dal S. E. Rev.ma Monsignor Fragnelli, hanno assistito la moglie e i figli Giuseppe e Leonardo del Vigile Coordinatore Felice Pipitone, deceduto in servizio nel 2012, e Sandro Carriglio, figlio di Giovanni, anch'egli deceduto in servizio nel 1987, oltre ai colleghi di turno, il presidente della sezione di Trapani dell'Associazione dei VV.F. in congedo del Corpo Nazionale e i referenti dei distaccamenti provinciali, il tutto si è svolto in un'atmosfera di profonda commozione alimentata dal suono delle sirene degli automezzi schierati a cornice dei presenti.

Al termine, il Prefetto ha voluto visitare la Sala Crisi di Protezione civile, allestita ancora per l'80% presso la caserma centrale di c.da Milo. La struttura sarà pronta e disponibile per la fine di quest'anno e sarà utilizzata in caso di eventi emergenziali rilevanti.