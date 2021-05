“Ogni prima domenica del mese il mercato delle pulci a CVetrano. C’è grande interesse”. Soddisfazione del Consigliere Craparotta

di: Redazione - del 2021-05-15

Qualche giorno fa è stato approvato il regolamento del mercatino delle pulci che si svolgerà ogni prima domenica del mese nel Sistema delle Piazze dalle 7:00 alle 17:00 ( clicca qui per leggere l'articolo ).

Grande soddisfazione è stata espressa dal Consigliere 5 Stelle Craparotta, il quale ha dichiarato che:

"Da qualche anno pensavo alla possibilità che anche a Castelvetrano si potesse svolgere un mercatino delle pulci. Per questo ho avanzato una proposta in quinta Commissione Consiliare e, con mia grande soddisfazione, il Consiglio Comunale l’ha approvata. Il mercatino delle pulci, che si terrà ogni prima domenica del mese, è molto importante sotto tanti punti di vista.

Sarà importante per le persone che potranno barattare o vendere le loro cose e così permettere un riciclo attivo degli oggetti. Potrà essere un punto di riferimento per i collezionisti ed un’attrazione per i turisti che nella bella stagione ormai alle porte mi auguro villeggeranno numerosi nelle nostre frazioni balneari Triscina e Marinella di Selinunte.

Potrà, quindi, dare una mano al rilancio dell’economia locale e si va ad aggiungere alle iniziative promosse dall’amministrazione comunale per rivitalizzare il sistema delle piazze.

Già da mercoledì scorso, quando il regolamento è stato approvato, tantissime persone ed associazioni mi hanno chiesto informazioni, quando inizierà, gli orari, chi può partecipare, dimostrando che c’è un grande entusiasmo per questa iniziativa e questo naturalmente mi fa molto piacere. Vi dò appuntamento al mercatino".