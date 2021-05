Stamane in diretta su Cnews.it “Face to Face” con la Dott.ssa Modica. I social tra dipendenze, rischi e voglia di apparire

di: Redazione - del 2021-05-15

Per l’appuntamento settimanale di Face to Face, Alessandro Indelicato ha incontrato la Psicologa Dott.ssa Modica per parlare dei rischi legati ai social soprattutto durante la pandemia.

Questa la dichiarazione delle Dott.ssa Modica:”I mesi di pandemia hanno visto un incremento nell’uso dei social e ciò ha avuto risvolti negativi soprattutto per l’autostima. Con la disponibilità di foto e video i giovani si rifanno a modelli non consoni e non sempre si capisce il confine tra cosa è giusto fare e cosa. Il confronto con il modello di vita degli altri provoca dei danni all’autostima.

Non mi sento di condannare i social, infatti penso che stiano anche dando la possibilità di mettere in mostra il proprio sapere, il proprio lavoro. Ci hanno permesso di fare rete, l’uomo è un animale sociale, alla ricerca di persone da aggiungere alla cerchia di amici e i social si sono rivelati utili. Inoltre, ultimamente molte influencer stanno facendo delle campagne di sensibilizzazione sull’ accettazione del proprio corpo, i più giovani vengono sensibilizzati, queste sono tematiche importanti. Fa piacere vedere più normalità”.

Poi aggiunge: ”Il controllo è un’illusione, pensiamo di avere sempre il controllo di quello che ci prefissiamo ma non è così, anche il social può diventare un modo per controllare quello che la gente pensa di me e ricevere meno like può comportare perdita di autostima. Bisogna imparare che l’autostima dipende da noi, bisogna lavorare coerentemente con i nostri valori e i nostri obiettivi.

Sui social la voglia è di apparire felici e perfetti a tutti i costi, ma in realtà dietro i contenuti la felicità non è la stessa. In realtà, poi, i momenti più belli vengono vissuti con consapevolezza e l’ultimo pensiero è registrare quel momento.

Spesso ribadisco un concetto che per me è fondamentale, mettere like significa che io mi identifico in quello che sto vedendo e che mi descrive come persona”.

Continua: ”Ultimamente i social hanno favorito la nascita di relazioni, che però cominciano a dipendere da fattori strani. Il fenomeno del ghosting, è una vera e propria sparizione e la relazione viene definita sulla base delle regole del social network”.

Per quanto riguarda la dad, dice la Dott.ssa Modica: ”Ho fatto un sondaggio da cui è emerso che i ragazzi erano stanchi e in ansia per la situazione in cui si sono trovati. Parallelamente alla scuola abbiamo assistito allo stop dello sport, degli hobby e si sono ritrovati soli. Questa ansia si riflette anche sui genitori. Un termine che mi piace molto è resilienza, infatti questa difficoltà dall’altra parte ha unito le famiglie, ha permesso di passare più tempo insieme.

Inoltre in questo periodo di pandemia gli animali sono stati un punto di riferimento a livello emotivo, sono aumentati gli ingressi nelle famiglie italiane perché si è sentita l’esigenza di avere una nota positiva, per alleviare lo stress soprattutto dei più piccoli, sono stati spesso una fonte emotiva molto importante. Spero che questo non si rifletta in abbandoni”.

Conclude: ”Dovremmo fare i conti con il tempo che trascorriamo con il telefono in mano, se è eccessivo dobbiamo iniziare a prenderci delle pause soprattutto in determinati momenti come il pranzo, la cena, durante la scuola, il lavoro o lo sport. Suggerisco spesso di prendersi un giorno in cui non usare i social e incrementare attività reali, come una passeggiata. Se, poi, il problema è serio bisogna rivolgersi a un professionista”.