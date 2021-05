CVetrano, istituita sosta a tempo in p.zza D’Aragona e Tagliavia

di: Redazione - del 2021-05-15

Il Comandante della Polizia Municipale di Castelvetrano, in seguito alle richieste degli esercenti e della famacia nella piazza Carlo D’Aragona e Tagliavia, nel tratto compreso tra la via Pappalardo e la via La Farina, ha istituito la sosta regolamentata a titolo gratuito ed a tempo limitato (disco orario), senza custodia del veicolo, nell’arco temporale compreso tra le ore 09.00 – 13.00 e tra le ore 16.00 – 20.00 delle giornate feriali avente la durata massima di 15 minuti.

Inoltre è stata istituita anche uno stallo di sosta a servizio degli utenti della farmacia per l’acquisto di farmaci salvavita, avente la durata massina di 15 minuti ed obbligo di esposizione del disco orario.