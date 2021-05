Musumeci ai microfoni di Tgcom24: "Siamo pronti ad accogliere milioni di turisti in sicurezza"

di: Redazione - del 2021-05-17

Ieri sera il presidente Musumeci è stato ospite di Tgcom24, è stata l’occasione per fare un punto della situazione sulla situazione del COVID-19 nella nostra isola ma non solo. Questa la dichiarazione di Musumeci:

“In Sicilia siamo pronti ad accogliere milioni e milioni turisti in tutta sicurezza. I dati parlano di un interesse crescente nei confronti delle regioni del sud. Questo è un segnale molto confortante vista anche la precarietà economica del nostro territorio colpito ancora di più dall’opera devastante del Covid.Centinaia di padri di famiglia imprenditori potranno contare su un numero sempre maggiore di persone presenti nel corso della stagione estiva. Circa la Sicilia in zona giallo ribadisco l’importanza del vaccino, il focus adesso si sta spostando anche sulla fascia dei quarantenni: è un processo graduale: prima riusciremo a completarlo e prima sarà possibile dare ossigeno al nostro territorio. Anche per ragazzi maturandi scatterà presto un piano di vaccinazione che consentirà loro di affrontare gli esami senza rischio di contagio.”