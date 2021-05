Covid-19 in Provincia di Trapani. Salgono a 49 i casi a Castelvetrano

del 2021-05-18

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di Trapani.

Totale attuali positivi 608 così suddivisi:

Alcamo 101

Buseto Palizzolo 4

Calatafimi Segesta 20

Campobello di Mazara 10

Castellammare del Golfo 33

Castelvetrano 49

Custonaci 1

Erice 50

Favignana 1

Gibellina 5

Marsala 139

Mazara del Vallo 39

Paceco 23

Pantelleria 1

Partanna 2

Petrosino 7

Poggioreale 1

Salaparuta 0

Salemi 14

San Vito Lo Capo 5

Santa Ninfa 1

Trapani 88

Valderice 14

Vita 0

Totale deceduti: 325; totale guariti: 12.621.

Ricoverati in terapia intensiva: 1; ricoverati non in terapia intensiva: 39