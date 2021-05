Cvetrano, Sindaco emana ordinanza sulle prescrizioni antincendio

del 2021-05-18

Il Sindaco di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano, con un’ordinanza ha stabilito delle prescrizioni antincendio da adottare in vista dell’arrivo della stagione estiva.

Dal 15 Giugno al 15 Ottobre:

1) È fatto divieto di accensione dei fuochi di ogni genere;

2) È fatto divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco;

3) È fatto divieto di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

4) È fatto divieto in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con vegetazione facilmente infiammabile, parchi e pinete urbane, ricadenti all’interno del territorio comunale, di:

a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;

b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;

d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e, comunque, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli enti od organi competenti;

e) parcheggiare veicoli su aree in presenza di erba e vegetazione secca.

5) È fatto obbligo per i proprietari o conduttori dei fondi rustici, di aree verdi urbane, di aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, non coltivate o abbandonate, nonché per i proprietari di villette e per gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, per i responsabili di cantieri edili e stradali, per i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, di effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia e bonifica, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di incendio e, in particolare, di sterpaglie e cespugli, di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade, compresa la rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendi. Inoltre per le aree a confine con le aree edificate, al fine di impedire l’innesco di incendi di interfaccia, si deve prestare attenzione per il perimetro di 200 metri all’esterno e di 50 metri all’interno.

Nel caso di aree intestate a diversi proprietari gli obblighi sopra indicati fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente quanto rappresentativamente, purché si provveda, nell' una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza il Comando di Polizia Municipale, fatta salva, in caso di inadempienza, l'applicazione individuale delle relative sanzioni. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietario dai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

6) La sterpaglia e la vegetazione secca, presente di solito nelle immediate vicinanze delle strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade nonché in prossimità di fabbricati, impianti, lotti interclusi e di confini di proprietà dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a10metri. Tale fascia, che dovrà essere realizzata lungo l’intero perimetro del fondo, per i proprietari o gestori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive si estende a metri 20.

7) Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l’obbligo di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza e di provvedere al mantenimento della pulizia ai sensi dell’art. 42 L.R.16/96 es.m.i.;

8) I lavori di pulizia, di bonifica dei terreni o bordi stradali devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi o di altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere preservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.

9) I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, anche per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio stesso per un raggio non inferiore a 10,00 metri, salve le diverse disposizioni di legge che impongono distanze maggiori.

Le violazioni dell’ordinanza saranno punite con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 500,00 Come previsto dall’art.7-bis del D.Lgs.18 agosto 2000 es.m.i..

Ferme restando le norme previste dagli artt. 423, 423/bis, 424 e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme comportamentali della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 ad Euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.

Nel caso di mancata diserbatura di aree incolte, che riguardano fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione di Euro 173,00 a Euro 695,00 determinata ai sensi dell’art.29 del Codice della Strada.

Nel caso di procurato incendio, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00, ai sensi dell’art.10, comma 5, della Legge n.353 del 21.11.2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6, della medesima legge.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all’art.10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000 e alle sanzioni penali nel caso di accertamento di responsabilità nell’incendio.