Sicilia in zona gialla da oggi. Ecco cosa si potrà fare

di: Redazione - del 2021-05-17

Da oggi la Sicilia è zona gialla. Come chiarito anche dal Comune di Castelvetrano ecco le nuove diposizioni.

Da oggi 17 Maggio, in zona gialla, bar e ristoranti con uno spazio all’aperto possono riaprire a pranzo e cena. Solo dal 1° giugno, sempre solo in zona gialla, i ristoranti potranno restare aperti anche al chiuso dalle 5 alle 18.

Sono state fissate regole sul distanziamento - almeno un metro - e sull’occupazione dei tavoli: massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi, sempre rispettando il coprifuoco alle 22, confermato, per il momento, fino al 31 luglio.

Le regole e gli orari per la riapertura di bar e ristoranti in zona gialla:

▪️Attualmente, in zona gialla, bar e ristoranti possono effettuare solo il servizio all’aperto dalle 5 alle 22. Dal 1° giugno i locali potranno accogliere gli ospiti anche al chiuso, ma dalle 5 alle 18.

▪️Il coprifuoco è stabilito alle 22: questo significa che chi cena fuori può restare nel locale fino al limite di orario che gli consente di rientrare a casa per tempo. I gestori e il personale dei locali invece non hanno l’obbligo di rientro alle 22 perché sono giustificati da motivi di lavoro.

▪️Servizio al tavolo, distanziamento e mascherine:

E’ obbligatorio il servizio al tavolo: non si può consumare in piedi e non si può sostare in piedi o al bancone all’interno dei locali. Se si deve entrare nel bar o nel ristorante per pagare il conto o per usufruire del bagno occorre mantenere la distanza interpersonale di un metro e indossare la mascherina. Anche tra i tavoli è obbligatorio mantenere la distanza di un metro. Ad ogni tavolo possono accomodarsi un massimo di 4 persone a meno che non siano conviventi.

▪️Asporto e domicilio: I bar possono effettuare il servizio d’asporto fino alle 18, ristoranti ed enoteche fino alle 22. La consegna a domicilio è sempre consentita. E queste regole valgono per la zona gialla, ma anche arancione e rossa.

▪️I ristoranti degli alberghi: I ristoranti degli alberghi possono effettuare il servizio anche al chiuso e senza limiti di orario, ma solo per la clientela che alloggia nella struttura.