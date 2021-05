Covid, governo: da mercoledì coprifuoco alle 23.Sei Regioni verso la zona bianca

del 2021-05-17

Dovrebbero entrare in vigore mercoledì le nuove misure del decreto Covid e quindi dalla sera del 19 maggio il coprifuoco dovrebbe slittare alle 23 (dal 21 giugno completamente abolito). Ma dal governo, dopo la cabina di regia, non escludono che i provvedimento entrino in vigore già martedì, se i tempi tecnici lo consentiranno. Il testo approvato lunedì sera in Consiglio dei ministri deve essere sottoposto al vaglio del Capo dello Stato.

Il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22 alle 5, sarà ridotto di un'ora, rimanendo quindi valido dalle 23 alle 5. A partire

dal 7 giugno, sarà valido dalle 24 alle 5.

Il premier ha precisato che il programma sarà attuato sempre se i dati sul Covid permetteranno l'ammorbidimento graduale della Ristorazione - Dal primo giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso e oltre le 18. E' quanto deciso nella cabina di regia. Torna anche il caffè al banco del bar.

Gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive riapriranno dal 22 maggio, nel primo weekend successivo al decreto legge Covid.

Matrimoni - Riavvio dei matrimoni a partire dal 15 giugno con "green pass". Gli invitati, cioè, dovranno esibire un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, il certificato di avvenuta guarigione o di vaccinazione. Sarà il Cts a dare indicazione sul numero massimo di partecipanti ai matrimoni, modulando le indicazioni a seconda che le feste si svolgano al chiuso o all'aperto.

Capitolo Palestre: prevista la riapertura anticipata delle palestre. Non più il primo giugno, ma il 24 maggio.

Centri termali e piscine al chiuso potranno riaprire dall'1 luglio.

La presenza di pubblico, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine della cabina di regia, è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dall'1 giugno all'aperto e dall'1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a mille persone all'aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

Ancora nessuna data di apertura per le discoteche, che restano quindi chiuse.