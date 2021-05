"I giovani di CVetrano diano una scossa al territorio anche senza politica ma per il bene comune". Intervista a Luca D'Agostino

di: Doriana Margiotta - del 2021-05-20

Ci si domanda spesso se le nuove generazioni si preoccupano di seguire l’andamento del dibattito pubblico o se preferiscano invece rimandare questa attività, con il rischio di perdere di vista questioni molto importanti che probabilmente in un prossimo futuro le riguarderanno da vicino.

Secondo alcuni dati Istat, il numero di persone tra i 14 e i 44 anni che si informano quotidianamente ha assunto valori alternati nel tempo e ha registrato un calo progressivo negli ultimi anni a partire dal 2013. Le ragioni posso essere molteplici e possono andare dalla mancanza di tempo e interesse a un sentimento di sfiducia nei confronti della politica.

Da questa analisi, i giovani appaiono dunque disinteressati, distaccati e lontani e questo loro atteggiamento rende il comportamento elettorale delle nuove generazioni molto fluido e difficile da prevedere.

Quello che preoccupa, sono appunto le loro scelte elettorali, perché avendo poco interesse e di conseguenza poche informazioni sul mondo politico e sui suoi protagonisti, possono fare scelte avventate e manchevoli di contenuto, rendendo privo di significato il diritto di voto.

Per fortuna non si può fare di tutta l’erba un fascio, ci sono delle eccezioni che fanno ben sperare per la politica odierna.

Anche a Castelvetrano, i giovani che si sono avvicinati alla politica sono un numero sempre maggiore e sono diventati con il tempo, protagonisti della politica locale. Il cambio generazionale è importante e vitale in ogni campo e anche la politica ha bisogno di grandi cambiamenti che arrivano dalle nuove generazioni, che hanno sicuramente un approccio diverso e più vicino a tutte quelle novità economiche, tecnologiche e ambientali che ormai sono al centro del dibattito politico.

Abbiamo voluto parlare di politica giovanile con un suo degno rappresentante, Luca D’Agostino, che da qualche anno, con grande garbo, ha iniziato la sua attività politica a Castelvetrano.

Quando e perché ti sei avvicinato alla politica?

“Ricorderò per sempre la prima volta in cui sono entrato nella sede di un movimento politico. Avevo appena 19 anni. Eravamo in cinque e discutevamo animatamente dei problemi di Castelvetrano. Da quel primo incontro capii diverse cose. Capii che se ognuno di noi deve fare nella vita ciò che realizza appieno la propria esistenza, io ero al posto giusto.

La Politica, nel senso più alto del termine, era ed è casa mia. Fare qualcosa per gli altri. È questo il motore di tutto. Senza di questo la politica non può essere degna di quel nome. Mi sono avvicinato alla politica sull’onda dell’entusiasmo che portò nel 2013 il Movimento5Stelle, che al netto di pregi e difetti, ebbe il merito di avvicinare tanti giovani alle questioni sociali.”

In una tua recente riflessione sui social, hai dichiarato che è arrivato il momento di coinvolgere i giovani nella politica locale. Come pensi si possa fare?

“Una delle più grandi difficoltà è quella di riuscire a coinvolgere persone sotto una bandiera politica, compreso i giovani. Essere etichettati come facenti parte di un partito è cosa sgradita ai più, da qui mi è venuta l’idea di creare qualcosa che almeno in un primo momento non abbia a che fare con i partiti e movimenti già esistenti.

E vorrei che questo contenitore fosse riempito da giovani castelvetranesi, vogliosi di dare una scossa a questo territorio. Siamo in una fase interlocutoria in cui sto cercando di coinvolgere quanti più ragazze e ragazzi, per dare una forma a questo contenitore, in vista di una prima riunione ufficiale.”

Perché i giovani si occupano poco di politica? Secondo te, è riservato loro poco spazio?

"Diversi politici nel corso degli anni, con comportamenti poco consoni al dettato Costituzionale che impone Disciplina e Onore, hanno screditato l’intera categoria. I giovani si affacciano alla maggiore età già stanchi di sentire nelle notizie quotidiane, scandali politici che inevitabilmente portano a tenersi a distanza da questo mondo.

Allo stesso tempo accade che i giovani non vengano coinvolti minimamente dai partiti politici salvo ricordarsi di loro esclusivamente in tempi di campagna elettorale e talvolta qualche ragazzo ingenuo, ahimè ci casca pure.

Il cittadino non deve limitarsi ad una campagna elettorale o a mettere una croce ogni cinque anni. Ci deve essere un percorso che va coltivato nel tempo. Se da una parte vi è poco coinvolgimento dei giovani, dall’altra non ho visto una sincera reazione degli stessi in tal senso, se non in casi sporadici.

È proprio per questo che voglio vedere se riusciamo a fare qualcosa di importante: Riprenderci quegli spazi di partecipazione e democrazia che ci appartengono.”

In quali campi potreste essere più attivi e dare un vero segno di cambiamento?

“Quello che dirò ai ragazzi è che si può fare politica anche al di fuori delle istituzioni, rispettando le regole e dando l’esempio. Persino quando si acquista un prodotto piuttosto che un altro, si fa una scelta di carattere politico. Il cittadino ha un potere molto grande. Prima di dire cosa vogliamo fare cercherò di convincerli del fatto che bisogna fare qualcosa. Tutto ciò che ne conseguirà sarà una naturale prosecuzione di un’unità d’intenti. Metteremo nero su bianco le nostre intenzioni.”

Cosa manca a questa città, per realizzare un vero cambiamento e un reale progresso socio-economico?

“Amministrare Castelvetrano equivale a ricostruire un paese in macerie. Credo che sia di fondamentale importanza uscire dallo stato di dissesto finanziario per rilanciare economicamente questo territorio, e allo stesso l’amministrazione deve essere brava ad intercettare finanziamenti che creino cantieri di lavoro tali da abbattere la disoccupazione, specialmente quella giovanile, che è una delle piaghe dei nostri tempi.

Da un punto di vista sociale parto da un assunto: La percentuale di raccolta differenziata di un paese misura anche la civiltà di quest’ultimo. Dunque, seppur molto spesso ci troviamo a commentare episodi di singoli individui poco rispettosi della propria e altrui salute (e questi atteggiamenti vanno combattuti senza se e senza ma), devo dire che i miei concittadini hanno capito fin da subito l’importanza di un’azione che può creare circoli virtuosi per il comune e per il singolo cittadino.

Ho sempre detto al Sindaco che vedere una città pulita è importante. Ho detto che vedere delle strade in perfette condizioni è giusto. Tuttavia, reputo prioritario attuare una rivoluzione culturale che sensibilizzi il cittadino nelle buone pratiche quotidiane che distinguono un individuo virtuoso da uno dannoso per l’intera comunità. L’abitudine a rispettare le regole è contagiosa e può dare il via ad una rivoluzione di pensiero.”

Quali sono i tuoi progetti futuri in politica?

“Attualmente ricopro il ruolo di responsabile del meetup del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano. Al contrario di molti professionisti della politica, ad oggi sono riuscito a sopravvivere senza candidarmi in alcuna tornata elettorale.

Tuttavia, sento un forte richiamo verso le istanze dei cittadini e questo potrebbe portarmi presto a propormi per poter dare un contributo ancora più determinante, anche all’interno delle istituzioni. Non dico mai di votare questo o quell’altro partito. Dico di informarsi ed interessarsi alla politica. Anche un’ora al giorno può fare la differenza per migliorare la qualità della vita di tutti noi.”

Ringraziamo Luca D’Agostino per aver accettato di affrontare con noi un tema così importante e che riguarda il futuro della nostra comunità.