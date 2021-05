CVetrano, disposta in via Mannone la sosta regolamentata gratuita a tempo limitato

di: Redazione - del 2021-05-19

Considerato che il flusso veicolare della via Mannone è caratterizzato da particolare intensità, sia per la presenza di veicoli in movimento e sia per la presenza di veicoli in fase di circolazione statica, si è ritenuto opportuno e necessario regolamentarne la circolazione stradale al fine di assicurare una rotazione costante dei veicoli per una migliore fruizione delle attività economiche.

Con apposita ordinanza Sindacale, emessa dal Sindaco Alfano, è stata disposta la sosta regolamentata a titolo gratuito ed a tempo limitato (disco orario), senza custodia del veicolo, nell’arco temporale compreso tra le ore 09.00 – 13.00 e tra le ore 16.00 – 20.00 delle giornate feriali avente la durata massima di 60 minuti.