La I C della Capuana Pardo premiata ieri dal Presidente della Camera per la vittoria del premio nazionale “Parlawiki”

del 2021-05-21

Da 13 anni, la Camera dei Deputati e il Ministero dell’Istruzione organizzano “Parlawiki. Costruisci il vocabolario della democrazia”, un concorso distinto in due sezioni: una per le quinte elementari e una per le scuole medie. All’edizione “Parlawiki” di quest’anno hanno partecipato 55 classi di tutta Italia. Sul podio più alto c’è la Sicilia.

Con grande orgoglio la classe I C dell’Istituto “Capuana-Pardo” di Castelvetrano ha meritato il primo posto nella categoria destinata ai ragazzi delle medie (il video si intitola #IoLaIndosso). Ieri 20 maggio 2021 alle ore 16.00 alla presenza di Vincenzo Pantaleo (Procuratore del Tribunale di Marsala), di Roberto Lagalla (Assessore all’Istruzione), di Stefano Suraniti (Direttore dell’Ufficio scolastico regionale), del Sindaco Enzo Alfano e di Vittoria Casa (Presidente della commissione Cultura della Camera), si è svolta la diretta YouTube, dall'Aula Magna dell'istituto Gennaro Pardo, della Cerimonia di premiazione della classe 1° C sec. di I grado Pardo.

I ragazzi premiati dal Presidente della Camera Vittoria Casa erano visibilmente emozionati.