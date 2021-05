Salemi, l'ex Comandante della polizia municipale Muraca va in pensione, targa ed encomio solenne dall'Amministrazione

del 2021-05-21

Il Sindaco di Salemi, Domenico Venuti, con un post sui social ha voluto ringraziare l'ex Comandante della polizia municipale Muraca per gli anni di lavoro svolto.

"Ieri un simbolico passaggio di consegne tra l'ex Comandante della polizia municipale Diego Muraca, che va in pensione, e il suo successore Luigi Alessi. La giunta e il consiglio comunale hanno voluto ringraziare Muraca per i quasi 40 anni di servizio e impegno in favore della nostra comunità con una targa ricordo e un encomio solenne "quale segno di riconoscimento per l'alto senso del dovere e l'abnegazione dimostrati in tanti anni di lavoro al servizio della città di Salemi".

Grazie ancora per la dedizione, lo spirito di servizio e le doti umane e professionali dimostrati fino all'ultimo, anche nel corso dell'emergenza pandemica, che sono stati di esempio a tutto il Corpo di polizia municipale.

Da parte della giunta, del consiglio comunale e di tutta la città anche un augurio di buon lavoro al nuovo Comandante della polizia municipale di Salemi"