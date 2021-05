Partanna, Mons. Calogero Russo festeggia 103 anni. Gli auguri della parrocchia Chiesa madre

del 2021-05-21

Oggi Mons. Calogero Russo festeggia il suo 103esimo compleanno. La parrocchia Chiesa madre ha voluto omaggiarlo anche con un saluto sui social: "Con animo grato e riconoscente abbiamo pregato il Signore per questo tempo di grazia, riponendo in Lui la nostra speranza, perché ancora possa egli servirlo in serenità e salute per offrire a tutti la testimonianza di una vita esemplare. A lui i più cari auguri da parte di tutta la comunità!”